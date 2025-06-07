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Спорт ,  
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Роналду ответил на вопрос, кто должен получить «Золотой мяч» в 2025 году

Роналду о претендентах на «Золотой мяч»: больше не верю в индивидуальные награды
Португалец считает, что приз должен получить тот, кто добился успеха в Лиге чемпионов, хотя и у 17-летнего Ламина Ямаля есть шансы получить «Золотой мяч». По словам Роналду, сам он больше не верит в индивидуальные награды
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

У 17-летнего форварда «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля есть шансы выиграть «Золотой мяч» в 2025 году, заявил португальский форвард саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду.

«Я больше не верю в индивидуальные награды, знаю, сколько в них вкладывается за кулисами. У Ямаля, конечно, есть шансы, чтобы выиграть «Золотой мяч». Но, по мне, трофей должен получить тот, кто добился успеха в Лиге чемпионов», — цитирует Роналду Marca.

«Барселона» Ямаля в нынешнем сезоне проиграла «Интеру» в полуфинале Лиги чемпионов.

40-летний Роналду получал «Золотой мяч», приз лучшему футболисту года, пять раз в своей карьере. Больше только у Лионеля Месси (восемь).

В прошедшем сезоне Ямаль выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании. На счету футболиста было 55 матчей, 18 голов и 25 результативных передач во всех турнирах.

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Футбол Криштиану Роналду Ламин Ямаль Золотой мяч
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Криштиану Роналду
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