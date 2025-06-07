«Салават Юлаев» объявил об уходе обладателя Кубка Стэнли

Канадский форвард Скотт Уилсон присоединился к уфимскому клубу по ходу прошедшего сезона и набрал 39 (16+23) очков в 49 матчах

Фото: hcsalavat.ru

Канадский нападающий Скотт Уилсон покинул «Салават Юлаев». Об этом сообщается на сайте уфимского клуба КХЛ.

33-летний Уилсон присоединился к команде по ходу сезона 2024/25 в результате обмена из магнитогорского «Металлурга» и набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах регулярного чемпионата. В 19 играх плей-офф на счету форварда 16 (7+9) очков.

В прошедшем сезоне «Салават Юлаев» дошел до полуфинала Кубка Гагарина.

Уилсон был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ 2011 года под общим 209-м номером. За команду он выступал с 2014 по 2017 год, в сезоне 2016/17 стал обладателем Кубка Стэнли.

В России Уилсон играл с 2022 года, до «Металлурга» канадец провел два сезона в подмосковном «Витязе».