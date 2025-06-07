«Салават Юлаев» объявил об уходе обладателя Кубка Стэнли
Канадский нападающий Скотт Уилсон покинул «Салават Юлаев». Об этом сообщается на сайте уфимского клуба КХЛ.
33-летний Уилсон присоединился к команде по ходу сезона 2024/25 в результате обмена из магнитогорского «Металлурга» и набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах регулярного чемпионата. В 19 играх плей-офф на счету форварда 16 (7+9) очков.
В прошедшем сезоне «Салават Юлаев» дошел до полуфинала Кубка Гагарина.
Уилсон был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ 2011 года под общим 209-м номером. За команду он выступал с 2014 по 2017 год, в сезоне 2016/17 стал обладателем Кубка Стэнли.
В России Уилсон играл с 2022 года, до «Металлурга» канадец провел два сезона в подмосковном «Витязе».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов