«Величайший проспект в истории НБА» стал лучшим новичком сезона

Виктор Вембаньяма стал первым французом, признанным лучшим новичком по итогам регулярного чемпионата в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)

Виктор Вембаньяма (Фото: Tyler Kaufman/Getty Images)

Французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал лучшим новичком по итогам регулярного чемпионата в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщила пресс-служба лиги.

По итогам голосования француз набрал 495 очков.

Второе место занял американский центровой «Оклахомы Сити» Чет Холмгрен (295), третьим стал американский форвард Брэндон Миллер из «Шарлотт» (86).

Награду лучшему новичку регулярного чемпионата в шестой раз получил игрок, не представляющий США. Кроме того, Вембаньяма стал первым французом, выигравшим приз.

В дебютном сезоне в НБА он сыграл 71 матч, Вембаньяма лидирует среди новичков сезона по среднему количеству очков (21,4), подборам (10,6), блокировкам (3,6), а также он стал четвертым по результативным передачам (3,9).

Вембаньяма был выбран под первым номером на драфте НБА 2023 года. Перед драфтом француз считался главным талантом поколения, например Forbes назвал его «величайшим перспективным игроком (проспектом) в истории НБА».

20-летний Вембаньяма выступал во Франции за «Нантер», АСВЕЛ и «Метрополитан». Выигрывал чемпионат Франции (2022), признавался лучшим молодым игроком чемпионата (2021, 2022), становился самым ценным игроком, лучшим снайпером и лучшим защитником турнира (2023). В составе сборной Франции — серебряный призер чемпионата мира 2021 года среди игроков до 19 лет.

«Сан-Антонио» занял предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф.