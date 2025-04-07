Звезды спорта и шоу-бизнеса поздравили Овечкина с рекордом

В опубликованном видео 39-летнего россиянина поздравили Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Роджер Федерер, Snoop Dogg, Стив Каррел и другие знаменитости.

Александр Овечкин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Мировые звезды спорта и шоу-бизнеса поздравили капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина со снайперским рекордом НХЛ. Видео опубликовано в социальных сетях лиги.

В опубликованном видео 39-летнего россиянина поздравили Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Роджер Федерер, Snoop Dogg, Стив Каррел и другие знаменитости.

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Овечкин ранее не раз отмечал, что является фанатом Лионеля Месси. На видео нападающего сборной Аргентины по футболу нет.

Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел по этому показателю Уэйна Гретцки.