«Вырос на Ови». Мнение суперзвезд НХЛ об Овечкине

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Что говорили игроки лиги о российском форварде — в материале «РБК Спорт»

Александр Овечкин (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, который в 2020 году разделил «Морис Ришар Трофи» с Овечкиным (по 48 шайб), отмечал, что был счастлив выиграть награду вместе с россиянином.

«Я всегда говорил, что был намного счастливее, выиграв «Морис Ришар вместе с ним, чем в одиночку. И это правда. Это было в 10 раз лучше, чем выиграть в одиночку и оставить его позади себя», — цитирует Пастрняка пресс-служба НХЛ.

Пастрняк добавил, что его впечатляет мастерство россиянина.

«Очевидно, мы все знаем, как трудно забивать в этой лиге, и он делает это уже более двух десятилетий. Это мотивирует, как он продолжает забивать все эти голы. Он определенно особенный бомбардир. Я много смотрел за его игрой, пока рос. С раннего возраста мы знали о нем и видели все эти голы в подборках. Он по-прежнему особенный игрок, за которым стоит следить и смотреть его лучшие моменты», — добавил он.

По словам форварда, ему всегда нравилась физическая форма Овечкина. «Очевидно, он большой, тяжелый парень. Когда такой лучший игрок, как он, в вашей команде, это имеет большое значение. Вот чем я восхищаюсь в нем, помимо всех его голов».

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, форвард «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн заявил, что «нужно уважать величие» Овечкина.

«Я думаю, многие из нас, вероятно, полагали, что этот рекорд никогда не будет побит. Впечатляет, что он в таком возрасте и все еще делает разницу. В то же время это не очень удивительно, потому что он делал это всю свою карьеру», — заявил Кейн пресс-службе НХЛ.

Кейн рассказал, что ему всегда было весело находиться рядом с Овечкиным. «Много воспоминаний, например, о Матчах звезд, пресс-турах, просто о том, как мы тусовались с ним, были рядом с ним, узнавали его и больше тусовались с ним вне льда. Я всегда считал его отличным парнем, и с ним было очень весело находиться рядом», — добавил он.

Крис Танев, защитник «Торонто Мейпл Лифс» и один из лидеров НХЛ по блокам, заявил, что способности Овечкина «оказаться в нужное время в нужном месте» нельзя научиться.

«Этому нельзя научить, — сказал Танев о способности Овечкина справиться практически с любым пасом и быстро найти цель. — Это инстинкт, который помогает оказаться в нужном месте в нужное время. А затем справляться с катящимися шайбами, шайбами, которые тебе не удобны, но все равно попадать».

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс

«Один из моих любимых игроков с тех пор, как я рос. К сожалению, в этом году мы больше с «Вашингтоном» не сыграем».

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид назвал Овечкина величайшим бомбардиром поколения.

«Он, безусловно, величайший бомбардир нашего поколения, может быть, всех времен. Когда ты бросаешь шайбу так, как он, когда ты большой и сильный, как он, ты можешь играть долго и забивать много голов», — сказал Макдэвид НХЛ.

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митч Марнер назвал невероятной результативность Овечкина.

«Не знаю, как правильно это выразить, но это великолепное зрелище. Это действительно круто. Я думаю, многие полагали, что этот рекорд никогда не будет побит или что многие рекорды Гретцки никогда не будут побиты. Я смотрел много его лучших моментов, когда рос, и то, что он делает — невероятно», — заявил Марнер Sportskeeda.

Марнер отметил, что Овечкин является одним из лучших бомбардиров всех времен за счет того, что ему необходимо мало времени, чтобы совершить бросок.

«Он бульдозер. Большой парень, хорошо перемещается по льду, хорошо держит шайбу на клюшке. Ему не нужно много времени, чтобы расстаться с шайбой, и именно это делает его одним из лучших, если не лучшим, бомбардиров всех времен», — заключил он.

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби назвал удивительной результативность Овечкина в 39 лет.

«Удивительно, что ему удается в своем возрасте — просто забивать так много, независимо от возраста», — отмечал Кросби.

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флери рассказывал, что любил играть против Овечкина.

«У нас было так много хороших битв, особенно когда я был в Питтсбурге. Пару раз встречались с ними в плей-офф, и в регулярном сезоне это всегда было большое соперничество, особенно между Кросби и Ови. Но это было весело. Это были игры, где я любил играть, потому что интенсивность всегда была высокой, и атмосфера на аренах тоже всегда была хорошей. Мне повезло, что мне удалось сыграть так много игр против него. Это были хорошие времена», — рассказывал Флери.

Флери сыграл больше всего игр против Овечкина (47) и пропустил больше всего голов (28) Овечкину, чем любой другой вратарь.