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Рекорд Овечкина в НХЛ ,  
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«Он — Мухаммед Али». Тренеры НХЛ и сборной об Овечкине

Тренеры НХЛ назвали Овечкина «русской машиной» и сравнили с Махуммедом Али
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Рекорд Овечкина в НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уайна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате НХД. Что говорили тренеры Овечкина о нем — в материале «РБК Спорт»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого был 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах.

Что говорили тренеры «Вашингтона» об Овечкине

Первый тренер Овечкина в «Вашингтоне» Глен Хэнлон (205-2007), который работал в команде с 2003 по 2007 год, отметил, что в молодости россиянин выглядел сильнее своих партнеров, но специалист даже не задумывался, что кто-то сможет достичь рекорда Гретцки.

При Хэнлоне Овечкин в 2006-м году стал обладателем «Колдер Трофи» (при лучшему дебютанту лиги).

«Это трудно описать, но молодой Овечкин выглядел не так, как другие юные хоккеисты. Он выглядел как человек, уже готовый к серьезному вызову. Что‑то такое в нем было заметно. Я тогда даже не задумывался о том, что кто‑то может побить рекорд Гретцки», — цитирует Хэнлона пресс‑служба НХЛ.

Хэнлон отметил, что погоня Овечкина за рекордом придала хоккею «новый импульс». «Я счастлив за него, и счастлив за хоккей. Погоня Овечкина за Гретцки придала нашей игре новый импульс», — отметил он.

Примечательно, что именно Хэнлон стал вратарем, которому Гретцки забил рекордную шайбу в НХЛ. Также Хэнлон со скамейке запасных наблюдал за первой шайбой Гретцки в НХЛ.

Вторым тренером Овечкина в клубе НХЛ стал канадец Брюс Будро. По словам специалиста, который работал с россиянином с 2007-го по 2012-й год, Овечкин действительно был «русской машиной, которая не ломается».

Под руководством Будро «Вашингтон» в 2010-м году выиграл Президентский Кубок, став лучшей командой регулярного чемпионата НХЛ.

В период работы с Будро Овечкин трижды выиграл приз «Тед Линдсей Эворд» (2008-2010), «Харт Трофи» (2008, 2009), «Арт Росс Трофи» (2008) и «Морис Ришар Трофи» (2008, 2009).

«Ови оказал на меня такое влияние. Он был просто полон энергии, полностью отдан делу. <...>. Его телосложение было феноменальным. Он просто вытворял такие вещи… Есть определенные люди, которым сопутствует все в мире, где они являются звездами», — сказал экс-тренер «Вашингтона».

Будро вспомнил, как Овечкину потребовались почти два десятка швов, чтобы закрыть порез на бедре после матча с «Питтсбургом» в декабре 2007 года, а уже в следующей встрече через два дня он оформил покер.

«Ови не мог надеть какую-либо амуницию или что-то в этом роде. Я думал: «Он не сможет играть». Но Ови сказал, что будет играть. Я только помню, как покачал головой в конце матча. Вот он, парень, который утром даже на коньки не мог встать, а теперь забивает четыре гола и набирает пять очков. Я просто сказал: «Этот парень невероятен», — сказал Будро.

Адам Оутс, который руководил «Кэпиталз» в 2012-2014 годах, отмечал в 2022-м году, что Овечкин может побить рекорд Гретцки. «Я думаю, что Овечкин вполне может обойти Гретцки. Но для этого нужно, чтобы совпало множество вещей. <...>. Так что нужно учесть такие факторы, как здоровье, физическое состояние», — заявлял Оутс.

За время работы с Оутсом Овечкин выиграл «Харт Трофи» (2013), «Морис Ришар Трофи» (2013, 2014).

Оутс во время работы поставил Овечкина на левый фланг вместо правого.

По словам Оутса, факт того, что Овечкин приблизился к Гретцки — «это уже фантастика». «Если Александр сможет обойти Гретцки, конечно, я буду очень рад за него. Гретцки — это мой кумир, один из самых любимых хоккеистов, против которых я играл и за игрой которых наблюдал. Если это случится, я уверен, что сам Гретцки на это отреагирует положительно», — сказал Оутс.

Тодд Рирден, возглавлявший «Кэпиталз» с 2018-го по 2020-й год, назвал Овечкина талантом, который рождается раз в поколение.

Овечкин под руководством Рирдена дважды выиграл «Морис Ришар Трофи» (2019, 2020).

«Это элитный снайпер. Нам повезло, что он играет в нашей команде, а лиге повезло, что у нее есть такой талант, рождающийся раз в поколение. <...>. Но Овечкин продолжает делать феноменальные вещи. Повторить то, что делает он, практически нереально», — заявлял Рирден.

Возглавлявший «Вашингтон» с 2014 по 2018 год Барри Тротц называл Александра Овечкина величайшим бомбардиром всех времен. «Я бы назвал его величайшим снайпером всех времен, потому что никто не может сравниться с ним в плане физики. Никто не бросает шайбу так, как он. Он всегда опасен, когда появляется на льду», — заявил Тротц.

Под руководством Тротца «Вашингтон» два года подряд выиграл Президентский Кубок (2016, 2017), а в 2018-м году стал победителем Кубка Стэнли.

При Тротце россиянин трижды стал обладателем «Морис Ришар Трофи» (2015, 2016, 2018) и в 2018-м году выиграл «Конн Смайт Трофи».

Бывший главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт (2020-2023) сравнивал Овечкина с боксером Мохаммедом Али. «Когда выйду на пенсию и буду вспоминать карьеру, то буду очень счастлив от того, что мне довелось сделать то или это. И я очень рад, что мне три года удалось поработать с Ови. Это правда. Он же как Мохаммед Али! Или как Том Брэди. Или как Бейб Рут (легендарный бейсболист. — РБК.). Думаю, к концу карьеры он побьет рекорд, который все считали вечным и даже не думали, что его можно будет побить», — сказал Лавиолетт на подкасте Cam&Strick.

Генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан, при котором россиянин стал обладателем Кубка Стэнли и дважды чемпионом регулярки, в ноябре 2022-го года заявлял, что «Вашингтон Кэпиталз» хочет, чтобы Овечкин завершил карьеру в столичном клубе.

«В «Вашингтоне» хотят, чтобы Овечкин завершил у нас карьеру. Парень гонится за Уэйном Гретцки. Почему мы должны позволить ему уйти и сделать это в другом месте? Наличие такого игрока задает направление развитию франшизы. У него есть индивидуальные цели, для реализации которых нужна конкурентоспособная команда», — цитирует Маклеллана The Athletic.

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик 21 марта отмечал, что команде необходимо создавать поддержку Овечкину, которая позволит ему побить рекорд Гретцки.

«Наша цель заключалась не в том, чтобы просто выпускать Овечкина на лёд и говорить: «Иди забивай». Нам нужно было создать вокруг него поддержку, которая позволит ему находиться в лучших условиях для взятия ворот. В конце концов, ему 39 лет, а он играет так, как 39-летние обычно не играют. Мы должны были это учитывать и строить команду вокруг него», — приводит слова Патрика New York Times.

Бывший генменеджер «Вашингтона» Джордж Макфи, который выбрал Овечкина на драфте под первым номером, назвал форварда лучшим бомбардиром нынешнего поколения хоккеистов.

«Считаю, Овечкин — лучший бомбардир этого поколения, а возможно, лучший бомбардир всех времен. Не знаю, кто еще умеет бросать шайбу так, как этот парень. Овечкин бросает с такой силой, что кажется, будто он может забить с любого расстояния. Для любого снайпера важна страсть к голам и желание платить за это цену» — сказал Макфи Sportsnet.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери (с 2023-го года) отметил, что погоня Овечкина за Гретцки положительно влияет на команду. «Наши ребята подпитываются от погони на скамейке запасных, они поддерживают его. Я думаю, это заряжает их энергией, чтобы играть на более высоком уровне, улучшать свою игру. Когда они играют с Овечкиным, они стараются продуктивно проводить смены. Но я как тренер не сомневаюсь, что эта погоня и связанная с ней энергия не отвлекают и не мешают нашей команде. В этом есть огромное преимущество», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Что говорят бывшие тренеры «Динамо» и сборной об Овечкине

Владимир Семенов, под руководством которого Овечкин дебютировал в московском «Динамо», заявил, что по 16-летнему форварду не было видно, «кем он вырастет».

«Было видно, что он станет очень сильным игроком, но чтобы до такой степени — представить было сложно. Просто приятно смотреть на то, что он творит. Столько забивать — это Божий дар. Все же знают, откуда Сашка будет бросать. А шайба все равно залетает в сетку. Когда с шайбой Овечкин, ворота как будто сами засасывают ее», — сказал Семенов «Спорт-Экспрессу.

Бывший старший тренер сборной России Игорь Захаркин, под руководством которого Овечкин выигрывал на чемпионатах мира, заявил «РБК Спорт», что снайперский рекорд Овечкина — гордость и радость для всех любителей хоккея.

«Это (рекорд) говорит о том, что хоккей все время развивается, и всегда найдется какой-нибудь парень, хоккеист, который сумеет побить предыдущий рекорд. Все радуются, потому что побитие рекорда — это как бы пик того, что происходит на льду. Для российского хоккея, безусловно, когда российский хоккеист становится бомбардиром в лучшей хоккейной лиге мира — это гордость и радость для всех любителей хоккея, и не только. Овечкина знают сейчас вcе в России», — сказал Захаркин.

Бывший тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов в марте заявил, что Овечкину по силам побить рекорд Гретцки. «Как же радуюсь за того же Сашку Овечкина! Какой же он молодец! Глыба, просто глыба! Хочу, чтобы у него всё сложилось и он как можно быстрее обогнал Гретцки. Он не просто большой мастер, но и достойный, общительный человек. У него очень много положительного», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

При Билялетдинове Овечкин стал чемпионом мира в 2012-м году.

Овечкин рассказывал в 2011-м году, что Билялетдинов сделал неоценимый вклад в его становление как хоккеиста, назвав его главным тренером в своей карьере.

«Когда тренер доверяет, видит потенциал, делает все, чтобы игрок развивался, — как раз у него не вырастет середнячок. Первым наставником в мастерах у меня был Владимир Семенов. Потом какое-то время работал Андрей Пятанов, затем пришел Билялетдинов. <...>. Зинэтула Хайдярович придал мне уверенности, научил нужным навыкам», — отметил Овчечкин «Спорт-Экспрессу».

Бывший главный тренер сборной России (2004-2006) и «Динамо» (2004-2005) Владимир Крикунов отмечал, что Овечкин вернется в родной московский клуб «в статусе национального героя».

При Крикунове форвард выиграл своей первый титул во взрослом хоккее, став в составе «Динамо» чемпионом России 2005 года.

«Здорово, что Овечкин вернется и еще поиграет в России. Молодежь хоть научит серьезно относиться к хоккею. Его возвращение пойдет на пользу КХЛ и в целом нашему хоккею. После того как Саша побьет рекорд Гретцки, он вернется в Россию в статусе национального героя. За него же действительно болеет сейчас вся страна, а не только поклонники хоккея», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Бывший главный тренер сборной России по хоккею (2006-2011) Вячеслав Быков заявлял, что не удивлен результативности Овечкина. «Это опыт, мастерство, хорошая физическая форма и высококвалифицированные партнеры. Я не удивлен игрой Овечкина в этом сезоне, так как сам играл до 40 лет, хоть и не в НХЛ. Прекрасно понимаю, как и что должен делать игрок, чтобы быть в хорошей физической форме, психологически устойчивым, дисциплинированным и очень требовательным к себе самому», — сказал Быков Metaratings.ru.

В 2007-м году под руководством Быкова сборная России на домашнем чемпионате мира завоевала бронзовые медали. В 2008-м году российская сборная стала чемпионом мира впервые за 15 лет, а через год команд защитила титул.

Быков отметил, что с каждым сезоном Овечкину будет сложнее поддерживать результативность. «С каждым матчем и каждым сезоном болельщики будут сравнивать его действия на льду с предыдущими матчами и сезонами. <...>. Действия Овечкина будут изучать под микроскопом. Держать планку высоко с каждым матчем и в каждом сезоне будет все сложнее. Но на то и есть чемпионы, которые на это способны и подают пример другим» — отметил он.

Олег Знарок, под руководством которого выступал Овечкин в составе «Динамо» (2012-2013) и сборной России, рассказал о том, что в душе форвард является добрым и ранимым.

«Сашка — хороший парень, прекрасный человек. Мы давно уже знакомы. Знаете, это со стороны мы смотримся крепкими мужиками. А в душе-то мы совсем другие. Добрые и ранимые. И с возрастом это больше проявляется», — цитирует Знарка «Матч ТВ».

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Альвина Цаканян
Хоккей Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
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Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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