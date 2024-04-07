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Лучшие моменты первой за 40 лет победы «Атлетика» в Кубке Испании

Лучшие моменты первой за 40 лет победы «Атлетика» из Бильбао в Кубке Испании
В финале Кубка «Атлетик» победил «Мальорку» по пенальти (1:1, 4:2) и выиграл трофей впервые с 1984 года
Фото: Marcelo Del Pozo / Reuters
Фото: Marcelo Del Pozo / Reuters

«Атлетик» из Бильбао победил «Мальорку» в серии пенальти в финале Кубка Испании в Севилье, выиграв трофей впервые за 40 лет. Лучшие моменты матча опубликованы в YouTube-канале Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

В основное время у «Атлетика» забил Ойан Сансет (на 50-й минуте), у «Мальорки» отличился Даниэль Родригес (21). В серии пенальти точнее оказались футболисты из Бильбао — 4:2.

Капитан баскской команды Икер Муньяин получил трофей из рук короля Испании Филиппа VI.

Видео: RFEF

Всего на счету «Атлетика» 24 победы в Кубке Испании, больше только у «Барселоны» — 31.

После предыдущей победы в Кубке в 1984 году «Атлетик» проиграл шесть финалов подряд, в том числе в 2020 и 2021 годах. За последние 40 лет клуб только дважды брал Суперкубок (2015, 2021 годы).

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Анна Сатдинова
Футбол Испания
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