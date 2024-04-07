Лучшие моменты первой за 40 лет победы «Атлетика» в Кубке Испании
«Атлетик» из Бильбао победил «Мальорку» в серии пенальти в финале Кубка Испании в Севилье, выиграв трофей впервые за 40 лет. Лучшие моменты матча опубликованы в YouTube-канале Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
В основное время у «Атлетика» забил Ойан Сансет (на 50-й минуте), у «Мальорки» отличился Даниэль Родригес (21). В серии пенальти точнее оказались футболисты из Бильбао — 4:2.
Капитан баскской команды Икер Муньяин получил трофей из рук короля Испании Филиппа VI.
Всего на счету «Атлетика» 24 победы в Кубке Испании, больше только у «Барселоны» — 31.
После предыдущей победы в Кубке в 1984 году «Атлетик» проиграл шесть финалов подряд, в том числе в 2020 и 2021 годах. За последние 40 лет клуб только дважды брал Суперкубок (2015, 2021 годы).
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