Арбитр НХЛ унесли на носилках после столкновения с одноклубником Кучерова
Арбитра Стива Козари госпитализировали во время матча НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа Бэй Лайтнинг» из-за столкновения с игроком гостей Хэйденом Флери.
Инцидент произошел в третьем периоде. Флери, выезжая со скамейки запасных, врезался в судью в центре площадки, они ударились головами и упали на лед. Игрок «Тампы» через некоторое время смог подняться и с помощью партнеров покинуть площадку.
Пресс-служба НХЛ сообщила, что помощь Козари оказывали 11 медработников, после чего его отвезли в больницу. Ожидается, что арбитр полностью выздоровеет.
Когда Козари уносили с площадки, игроки обеих команд вышли на лед его проводить. Игру продолжили с одним главным арбитром.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что столкновение «выглядело не очень хорошо», и пожелал арбитру выздоровления.
Матч завершился победой «Питтсбурга» со счетом 5:4.
Козари работал на 1151 игре регулярного сезона и 136 матчах Кубка Стэнли, включая четыре финала.
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