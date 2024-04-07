В НХЛ арбитр покинул лед на носилках после столкновения с одноклубником Кучерова

Арбитр НХЛ унесли на носилках после столкновения с одноклубником Кучерова

В третьем периода матча «Питтсбург» — «Тампа» игрок гостей Флери врезался в арбитра Козари, оба упали на лед. Судье оказывали помощь 11 медработников, после чего отвезли в больницу. Пресс-служба лиги сообщила, что он выздоровеет

Рефери Стив Козари (Фото: Charles LeClaire / USA Today Sports)

Арбитра Стива Козари госпитализировали во время матча НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа Бэй Лайтнинг» из-за столкновения с игроком гостей Хэйденом Флери.

Инцидент произошел в третьем периоде. Флери, выезжая со скамейки запасных, врезался в судью в центре площадки, они ударились головами и упали на лед. Игрок «Тампы» через некоторое время смог подняться и с помощью партнеров покинуть площадку.

Пресс-служба НХЛ сообщила, что помощь Козари оказывали 11 медработников, после чего его отвезли в больницу. Ожидается, что арбитр полностью выздоровеет.

Когда Козари уносили с площадки, игроки обеих команд вышли на лед его проводить. Игру продолжили с одним главным арбитром.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби заявил, что столкновение «выглядело не очень хорошо», и пожелал арбитру выздоровления.

Матч завершился победой «Питтсбурга» со счетом 5:4.

Козари работал на 1151 игре регулярного сезона и 136 матчах Кубка Стэнли, включая четыре финала.