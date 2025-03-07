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Россиянина из системы клуба НХЛ дисквалифицировали на 10 матчей за расизм

Россиянина из системы «Тампы» Грошева дисквалифицировали на 10 матчей за расизм
Максим Грошев, выступающий за фарм-клуб «Тампы» в АХЛ, был наказан за расово оскорбительные высказывания в адрес соперника
Максим Грошев
Максим Грошев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Американская хоккейная лига (АХЛ) дисквалифицировала российского нападающего «Сиракьюз Кранч» Максима Грошева на десять матчей за расово оскорбительные высказывания в адрес соперника. Об этом сообщается на сайте АХЛ.

Инцидент произошел во время встречи против «Рочестера» 1 марта. Подробности произошедшего не уточняются. 23-летний россиянин сможет вернуться в состав 30 марта.

«АХЛ стремится к созданию культуры, которая является безопасной, инклюзивной и свободной от оскорблений, преследований и всех форм неэтичного поведения или неправомерных действий, и считает, что индивидуальное обучение инклюзивности является ключевым элементом улучшения культуры всей лиги», — говорится в сообщении лиги.

Грошев был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 85-м номером. В 2023-м он подписал контракт с «Лайтнинг», но пробиться в НХЛ пока не сумел. В нынешнем сезоне россиянин провел 45 матчей за фарм-клуб «Тампы» в АХЛ и набрал 11 (5+6) очков.

В КХЛ Грошев выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и петербургский СКА. Также он является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг расизм
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