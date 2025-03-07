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Московское «Динамо» обыграло лидера КХЛ, уступая со счетом 1:3

Московское «Динамо» обыграло лидера КХЛ «Локомотив», уступая со счетом 1:3
Встреча с ярославским «Локомотивом» завершилась со счетом 5:3
Фото: телеграм-канал ХК «Динамо»
Фото: телеграм-канал ХК «Динамо»

Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Игорь Ожиганов (26-я минута), Павел Кудрявцев (43-я, 48-я), Артем Михеев (52-я) и Артем Ильенко (60-я). У проигравших отличились Байрон Фрез (9-я) и Георгий Иванов (32-я, 39-я).

«Динамо» выиграло пятый матч подряд. В личных встречах с «Локомотивом» в нынешнем сезоне у «бело-голубых» были две победы и два поражения (3:4 Б, 3:0, 1:2, 3:1).

«Локомотив» набрал 93 очка в 63 матчах и продолжает лидировать в Западной конференции и всей КХЛ. «Динамо» с 83 очками в 62 встречах занимает вторую строчку на Западе.

В следующем матче «Локомотив» 10 марта примет череповецкую «Северсталь», «Динамо» днем позже в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Иван Витченко Иван Витченко
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