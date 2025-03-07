Российская шахматистка выиграла юниорский чемпионат мира

Анна Шухман набрала на турнире в Черногории девять очков в 11 турах

Анна Шухман (Фото: Митар Дьюканович / ФШР)

Россиянка Анна Шухман стала победительницей чемпионата мира по шахматам среди юниорок. Турнир проходит в Петроваце (Черногория).

15-летняя Шухман набрала девять очков в 11 турах.

Из россиянок в последний раз на юниорском чемпионате мира побеждала Полина Шувалова в 2019 году.

В женском рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) Шухман занимает 79-е место.

В мужском турнире пока лидирует Пранав Венкатеш (9/11) из Индии, но еще не все шахматисты завершили свои партии последнего тура.