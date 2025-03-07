«Краснодар» разгромил «Пари НН» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0. «Краснодар» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию, которая началась в прошлом году

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0 в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Александр Черников (9-я минута), Жоау Батчи (36) и Джон Кордоба (75).

В компенсированное ко второму тайму время полузащитник «Пари НН» Николай Калинский не реализовал пенальти — удар отбил Станислав Агкацев.

«Краснодар» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ (четыре ничьи, одно поражение), которая началась еще 10 ноября прошлого года.

«Краснодар» набрал 43 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. У петербургского «Зенита» и московского «Спартака» по 40 очков, они свои матчи 20-го тура проведут 8 и 9 марта соответственно. «Пари НН» с 19 очками расположился на 11-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» 16 марта в гостях сыграет с «Ростовом», «Пари НН» в тот же день на выезде встретится с казанским «Рубином».