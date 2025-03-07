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Шведские лыжницы выиграли пятую гонку из пяти на чемпионате мира

Шведские лыжницы сенсационно выиграли эстафету на чемпионате мира
Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йонна Сундлинг завоевали золото в эстафете, хотя почти всю дистанцию уступали. Андерссон выиграла третье золото на турнире
Эбба Андерссон
Эбба Андерссон (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Женская сборная Швеции завоевала золото в эстафете 4 х 7,5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Тронхейме (Норвегия).

Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йонна Сундлинг преодолели дистанцию за 1 час 15 минут 41,5 секунды.

Второе место заняли норвежки Хейди Венг, Астрид Слинн, Тереза Йохауг и Кристин Фоснес, уступившие победительницам 0,7 секунды. При этом еще перед последним этапом норвежки опережали шведом более чем на 30 секунд.

Бронза досталась немкам Пие Финк, Катарине Хенниг, Хелен Хоффман и Виктории Карл (+1.13,4).

Шведские лыжницы выиграли в Тронхейме уже пять гонок из пяти, три золота у Андерссон. У мужчин пять побед у Норвегии, при этом Йоханнес Клебо выиграл пять золотых наград на одном ЧМ, повторив рекорд Елены Вяльбе. Впереди еще марафоны.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).

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