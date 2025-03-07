Умер отец и тренер олимпийской чемпионки в метании диска Натальи Садовой

Иван Коптюх скончался в возрасте 83 лет. Среди его воспитанников также были серебряный призер чемпионата мира в метании молота Валерий Пронкин и обладатель Кубка Европы в метании копья Илья Коротков

Иван Коптюх (Фото: rusathletics.info)

Заслуженный тренер России по легкой атлетике Иван Коптюх скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Коптюх воспитал множество титулованных спортсменов. Самой известной его воспитанницей была дочь — чемпионка (2004) и призер Олимпийских игр (1996) в метании диска Наталья Садова.

Также среди его воспитанников были серебряный призер чемпионата мира в метании молота Валерий Пронкин, обладатель Кубка Европы в метании копья Илья Коротков, призер чемпионата мира в метании молота Илья Коновалов и многие другие.

«Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Ивана Никитовича Коптюха», — говорится в сообщении.