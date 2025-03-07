 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Умер отец и тренер олимпийской чемпионки в метании диска Натальи Садовой

Умер отец и тренер олимпийской чемпионки в метании диска Садовой Иван Коптюх
Иван Коптюх скончался в возрасте 83 лет. Среди его воспитанников также были серебряный призер чемпионата мира в метании молота Валерий Пронкин и обладатель Кубка Европы в метании копья Илья Коротков
Иван Коптюх
Иван Коптюх (Фото: rusathletics.info)

Заслуженный тренер России по легкой атлетике Иван Коптюх скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Коптюх воспитал множество титулованных спортсменов. Самой известной его воспитанницей была дочь — чемпионка (2004) и призер Олимпийских игр (1996) в метании диска Наталья Садова.

Также среди его воспитанников были серебряный призер чемпионата мира в метании молота Валерий Пронкин, обладатель Кубка Европы в метании копья Илья Коротков, призер чемпионата мира в метании молота Илья Коновалов и многие другие.

«Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Ивана Никитовича Коптюха», — говорится в сообщении.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика толкание ядра метание диска ВФЛА
Материалы по теме
Умер бывший тренер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Транькова
Спорт
Чемпиона России по легкой атлетике приговорили к 3,5 годам за кражу
Спорт
Три российских легкоатлета уехали учиться в США
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 17:33
Володин заявил о грубом нарушении Великобританией международного праваПолитика, 17:58
Российский и американский бизнес обсудили, как можно смягчить санкцииБизнес, 17:56
Основатель «Википедии» заявил, что критика Маска поднимает пожертвованияПолитика, 17:55
УЕФА подсчитал общую выручку клубов РПЛ за прошлый сезонСпорт, 17:54
В Подмосковье пятеро детей отравились китайскими снекамиОбщество, 17:49
Блогера Митрошину задержали по делу об отмывании средствОбщество, 17:49
Креативность в IT: существует ли она и как ее развиватьТренды, 17:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-главу французской разведки осудили за шпионаж для LVMHПолитика, 17:30
Центробанк установил курс доллара США на выходные и понедельникИнвестиции, 17:29
Трамп допустил усиление санкций против России и призвал начать переговорыПолитика, 17:27
Акции банков резко снизились на заявлении Трампа о возможных санкцияхИнвестиции, 17:26
Туск выступил за выход Польши из конвенций о минах и кассетных снарядахПолитика, 17:22
Суд арестовал подозреваемого в подрыве банкомата в МосквеОбщество, 17:20
Розничные продажи «Биннофарм Групп» за 2024 год выросли до ₽48,25 млрдПресс-релиз, 17:20