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Евгения Медведева назвала базу в Новогорске тюрьмой для фигуристов

Двукратная чемпионка мира призналась, что абсолютно не скучает по ежегодным сборам в Новогорске, который для всех фигуристов «ад адовый»
Евгения Медведева
Евгения Медведева (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press)

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева больше всего после завершения карьеры не скучает по ежегодным сборам в Новогорске. Об этом она рассказала на шоу «Футбольное катание», которое вышло на канале московского футбольного «Динамо» во «ВКонтакте».

В Новогорске находится база для подготовки сборных команд России по летним и зимним видам спорта.

«С 2010 по 2018 год каждое лето стабильные два месяца в Новогорске. Новогорск для всех фигуристов — это просто тюрьма, ад адовый. Когда захотела повесить коньки на гвоздь, один-единственный раз это сделала и ни разу не пожалела», — сказала Медведева.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступала на официальных соревнованиях с сезона 2019/20, но регулярно катается в ледовых шоу.

В 2023-м Медведева рассказывала, что завершила профессиональную карьеру из-за проблем со спиной.

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