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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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Тарасова осудила американского журналиста за слова о погибших фигуристах

Тарасова назвала мерзавцем журналиста из США Лиса за слова о погибших фигуристах
Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Автор подкаста The Skating Lesson Дэйв Лис заявил, что не все юные фигуристы, находившиеся на борту разбившегося в США самолета, были талантливыми. Журналиста также осудили в Федерации фигурного катания США
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала американского блогера и журналиста Дэйва Лиса за слова о погибших в авиакатастрофе под Вашингтоном юных фигуристах.

Автор подкаста The Skating Lesson на недавнем стриме заявил, что не все юные фигуристы, находившиеся на борту разбившегося самолета, были талантливыми и они не смогли бы добиться успехов.

«Дэйву Лису я бы сказала, что он мерзавец, раз он может так высказываться о людях, тем более о детях. Такое горе и такая большая беда, а человек делит на талантливых и не талантливых», — заявила Тарасова ТАСС.

Федерация фигурного катания США также высказала свое осуждение Лису за эти слова. «Мы безоговорочно осуждаем жестокие и злобные высказывания The Skating Lesson, сделанные в связи с трагической гибелью тех, кто находился на борту рейса 5342. Такой бессердечной риторике нет места в нашем сообществе. Мы ценим и чествуем каждого представителя мира фигурного катания — от олимпийцев до тех, кто делает свои первые шаги на льду, — и мы не можем оставить без ответа столь гнусную историю», — сказано в заявлении федерации в соцсети Х.

После этого скандала аккаунты Лиса в соцсетях оказались недоступными. В частности, в Х у Skating Lesson было более 30 тыс. подписчиков, в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) — более 80 тыс.

Самолет авиакомпании American Eagle, летевший из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, столкнулся с вертолетом Black Hawk 29 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — три человека, в результате все погибли.

На борту были 28 человек, связанных с фигурным катанием: фигуристы, тренеры и члены семей, которые летели с чемпионата США и тренировочного лагеря в Уичито. В том числе погибли работавшие тренерами в США бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская, экс-фигурист Александр Кирсанов, чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Татьяна Тарасова США
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