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Польский волейбольный клуб снялся с турнира в ОАЭ из-за участия россиян

В Дубае на следующей неделе состоится коммерческий турнир, где должны сыграть московское «Динамо» и «Нова» из Новокуйбышевска. Из-за этого польский «Слепск Сувалки» отказался от участия в соревнованиях
Фото: slepsksuwalki.pl
Фото: slepsksuwalki.pl

Польский волейбольный клуб «Слепск Сувалки» снялся с турнира в Дубае из-за участия в нем российских команд. Об этом сообщается на сайте польского клуба.

«Решающим фактором стала информация об участии в турнире двух клубов, представляющих Российскую Федерацию. После консультаций с партнерами, Польской федерацией волейбола и Польской волейбольной лигой мы поддержали позицию польского волейбольного сообщества, которая предполагает не соревноваться с российскими командами», — говорится в сообщении.

В клубе добавили, что это решение «служит выражением солидарности и последовательного следования принципам, принятым польским волейболом на клубном и представительском уровне».

Коммерческий турнир NAS Sports Tournament пройдет в Дубае с 12 по 20 марта.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил «Спорт-Экспрессу», что в турнире сыграют московское «Динамо» и «Нова» из Новокуйбышевска.

Российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB).

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