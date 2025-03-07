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Умер бывший тренер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Транькова

Умер заслуженный тренер России по фигурному катанию Валерий Тюков
Валерий Тюков скончался в возрасте 78 лет. Среди его воспитанников были чемпионы мира среди юниоров в парном катании Ксения Красильникова и Константин Безматерных; Траньков занимался у тренера в юности
Валерий Тюков
Валерий Тюков (Фото: Минспорта Пермского края)

Заслуженный тренер РСФСР и России по фигурному катанию Валерий Тюков скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на странице министерства спорта Пермского края во «ВКонтакте».

«Вместе с супругой он воспитал целую плеяду звезд фигурного катания, среди них — призеры и победители чемпионата мира среди молодежи», — говорится в сообщении.

Тюков в том числе тренировал чемпионов мира среди юниоров в парном катании Ксению Красильникову и Константина Безматерных, призеров юниорского ЧМ Марину Никитюк и Рашида Кадыркаева.

В юности у Тюкова занимался и Максим Траньков, ставший позднее двукратным олимпийским чемпионом Сочи в паре с Татьяной Волосожар. «Сегодня ушел из жизни тренер подаривший мне и тысяче других ребят шанс на достойную карьеру и жизнь», — написал он в телеграм-канале.

Ранее Тюков входил в президиум Федерации фигурного катания на коньках России и возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках Пермского края.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Валерий Тюков Максим Траньков
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