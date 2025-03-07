Умер бывший тренер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Транькова
Заслуженный тренер РСФСР и России по фигурному катанию Валерий Тюков скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на странице министерства спорта Пермского края во «ВКонтакте».
«Вместе с супругой он воспитал целую плеяду звезд фигурного катания, среди них — призеры и победители чемпионата мира среди молодежи», — говорится в сообщении.
Тюков в том числе тренировал чемпионов мира среди юниоров в парном катании Ксению Красильникову и Константина Безматерных, призеров юниорского ЧМ Марину Никитюк и Рашида Кадыркаева.
В юности у Тюкова занимался и Максим Траньков, ставший позднее двукратным олимпийским чемпионом Сочи в паре с Татьяной Волосожар. «Сегодня ушел из жизни тренер подаривший мне и тысяче других ребят шанс на достойную карьеру и жизнь», — написал он в телеграм-канале.
Ранее Тюков входил в президиум Федерации фигурного катания на коньках России и возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках Пермского края.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».