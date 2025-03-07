Бобровский вошел в топ-10 голкиперов в истории НХЛ по числу побед

Вратарь «Флориды» сделал четвертый шатаут в сезоне, отразив все 16 бросков в матче против «Коламбуса». Россиянин одержал 423-ю победу в карьере в НХЛ

Сергей Бобровский (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

«Флорида Пантерз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Шайбы забросили Сэм Райнхарт (6-я минута), Мэки Самоскевич (27) и Александр Барков (58).

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил все 16 бросков по своим воротам и четвертый раз в сезоне сыграл «на ноль». Он был признан второй звездой встречи.

Фото: сайт НХЛ

В карьере в НХЛ 36-летний Бобровский одержал 423-ю победу и вошел в десятку лучших в истории лиги по этому показателю. Рекордсменом является Мартин Бродер (691). Также россиянин сделал 48-й шатаут в карьере, среди российских вратарей в истории НХЛ он уступает только Евгению Набокову (59).

Бобровский — двукратный обладатель «Везина трофи», который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. За «Флориду» он выступает с 2019 года. В прошлом сезоне выиграл с командой Кубок Стэнли.