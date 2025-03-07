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Эксклюзив

Okko купил права на «Тур де Франс» и «Вуэльту»

Okko купил права на самые престижные велогонки «Тур де Франс» и «Вуэльту»
В рамках сделки сроком на шесть лет Okko будет транслировать до 20 престижных велотурниров в год
Фото: IMAGO/Jan De Meuleneir
Фото: IMAGO/Jan De Meuleneir

Okko приобрел эксклюзивные права на показ самых престижных веломногодневок Тур де Франс и «Вуэльту». Об этом «РБК Спорт» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе Okko подтвердили эти данные.

Кроме гранд-туров сервис будет транслировать и классические однодневные гонки, такие как Париж-Рубе и Льеж-Бастонь-Льеж, и входящие в серию Мирового тура UCI Париж-Ницца и Критериум Дофине, а также Тур Германии, Париж–Тур и другие.

В рамках сделки сроком на 6 лет Okko будет транслировать до 20 престижных велотурниров в год. Трансляции можно будет смотреть как в прямом эфире, так и в записи в высоком качестве и с функцией переключения дорожки комментариев.

Показывать велоспортивные события сервис начнет с многодневной гонки «Париж–Ницца», стартующей 9 марта.

Таким образом, Okko расширил свой пакет спортивных трансляций. Компании принадлежат права на ключевые европейские турниры, такие как Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Лига 1, Лига 2 и другие. Прошлым летом кинотеатр делил с «Матч ТВ» права на показ чемпионата Европы. Наряду с футболом сервис показывает киберспорт, единоборства, баскетбол и фигурное катание и другие виды спорта.

В отчете GlobalData, компании по обработке данных и аналитике, за 2024 говорится, что турнир в прошлом году принес организаторам $70 млн. Доход от медиаправ составил $23,8 млн. Турнир с 1965 года проводит французская спортивная компания Amaury Sport Organisation (ASO) — сегодня помимо велогонки она проводит еще и Парижский марафон и ралли «Дакар».

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