Power Slap. Как глава UFC «украл» проект по пощечинам у блогера из России

Василий «Пельмень» Камоцкий выиграл титул турнира Даны Уайта по пощечинам Power Slap. Однако идентичный проект был создан еще в 2019 году блогером из России Амираном Сардаровым. Об этом — в материале «РБК Спорт»

Фото: Global Look Press

Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень 31 января стал чемпионом ведущей лиги пощечин Power Slap в супертяжелом весе. В главном поединке турнира Power Slap 11, который прошел в Эр-Рияде, Камоцкий победил единогласным решением судей американца Лайна Вернса по прозвищу Сумасшедший Гаваец.

Турнир Power Slap 12 состоится в Лас-Вегасе в ночь на 8 марта. «РБК Спорт» собрал материал о том, за что критикуют Power Slap и как глава UFC Дана Уайт не смог договориться с российским блогером Амираном Сардаровым о покупке проекта.

Правила Power Slap

Согласно правилам турниров по силовым пощечинам, первый бьющий определяется жребием. После этого у него есть 60 секунд на пощечину сопернику, который не должен дергаться или защищаться, поднимая плечо. Получившему пощечину дается минута, чтобы прийти в себя, после чего он может сам дать оплеуху. Если никто не победил нокаутом за три раунда, вердикт выносят судьи, которые оценивают удары по десятибалльной шкале. Все участники разделены на дивизионы в зависимости от своего веса и пола.

Как блогер из России создал лигу

Блогер Амиран Сардаров в 2019 году запустил на своем YouTube-канале проект «Битва за хайп», на котором дрались малоизвестные блогеры или спортсмены с неудавшейся карьерой. Так зародилось понятие «поп-ММА», в котором впоследствии было создано множество лиг. Чуть позднее Сардаров создал проект «Каменные лица».

«Идея «Каменных лиц» появилась на «Битве за хайп», когда я делал бой Артема Тарасова и Вячеслава Дацика. Там я познакомился с Кириллом Сарычевым (российский пауэрлифтер. — РБК), он рассказал про эту идею, я предложил ее реализовать. Мы сделали новый сезон «Битвы за хайп» и запустили еще «Каменные лица» с Сарычевым и Эдвардом Билом (блогер. — РБК)», — рассказал Сардаров «РБК Спорт».

Сардаров отметил, что поначалу проект казался «слишком примитивным и травмоопасным». «После первых съемок все были напуганы и думали, что этот формат продлится недолго. Но он в итоге зашел круче всех и масштабнее всех у меня на канале. Проект завирусился не только в России, но и в СНГ, и в Америке появились поклонники», — отметил он.

Одной из главных звезд проекта «Каменные лица» был Камоцкий. Глава лиги пощечин и UFC Дана Уайт заявил, что благодаря Камоцкому заинтересовался в этом спорте.

«Пельмень — этот тот парень, с которого все началось. Он определенно тот, кто заинтересовал меня. Он дал старт этому спорту и вовлек меня в это. Учитывая его историю, здорово, что он выиграл сегодня чемпионский пояс», — сказал Уайт. После победы Камоцкий поздравил Уайта со сбывшейся мечтой: «Пельмень стал чемпионом в его лиге».

Василий Камоцкий (род. в 1990-м) — фермер из Красноярского края, начал заниматься силовыми пощечинами в 2019 году.

Сардаров рассказал, что во время «Каменных лиц» у Камоцкого появились поклонники в Америке, поскольку там очень много фермеров. «Они начали за ним следить и просили сделать английские субтитры», — отметил он.

После победы Камоцкого на Power Slap Сардаров поздравил бойца, отметив, что тот реализовал мечту «завоевать Америку» всех тех, кто был причастен к «Каменным лицам». «Мои искренние поздравления Пельменю и благодарность за то, что он не опустил руки и все же продолжил эту историю. В какой-то степени он реализовал мою мечту «завоевать Америку». Пусть хоть так, но частичке всех, кто был сопричастен к «Каменным лицам» в России, удалось реализовать свою детскую мечту через Пельменя. Мы все болели за него и рады его победе», — заключил он.

Дана Уайт «украл» проект?

В декабре 2019-го Дана Уайт связался с Сардаровым и провел с ним переговоры о покупке проекта «Каменные лица». «Когда проект набрал обороты, мне написал Дана Уайт и предложил увидеться в Америке, потому что он хотел сделать это там. Мы встретились с Таиром Мамедовым (актер и продюсер. — РБК), он был моим переводчиком, потому что мой английский был не очень. Дана Уайт пришел с очень опытным взрослым дядькой, который сделал 200 шоу на федеральных каналах в Америке», — отметил Сардаров.

Потом Сардарова связали с менеджером, который «замучил большой кипой договоров», так что пришлось «потратить кучу денег на адвоката, чтобы разобраться во всем этом».

Блогер не смог договориться с Уайтом об условиях контракта. «Мы не договорились, потому что они не реагировали на пункты договора, которые я правил и спрашивал. И меня не устраивала сумма. Он предлагал $200 тыс. Я хотел партнерские отношения, на это они не были готовы пойти. Все права и архив материалов переходили им, а я начинал работать на них. На этом мы разошлись. Прошло время, и Дана Уайт сам это сделал, упаковав это в спорт», — утверждает Сардаров.

Почему Сардаров не стал судиться с Уайтом

Фото: Global Look Press

В октябре 2022 года Уайт объявил о запуске проекта Power Slap League. Сооснователями лиги стали бывший владелец UFC Лоренцо Фертитта, продюсер боев Крейг Пилиджян, а также операционный директор организации Лоуренс Эпштейн.

В январе 2023 года Уайт запустил реалити-шоу Power Slap: Road to the Title, которое транслировала сеть TBS. Первое время шоу не пользовалось популярностью, однако Уайт все равно утверждал, что проект будет существовать и что Power Slap станет полноценной спортивной дисциплиной. Стоит отметить, что правила Power Slap мало чем отличаются от тех, чти было у Сардарова в «Каменных лицах».

В июле 2024 года Сардаров заявил в своем подкасте, что хочет подать в суд на Уайта. «Американцы у меня уже все идеи стырили. Вон Пельменя у меня забрали. Дана Уайт продал за $5–10 млн права на трансляции по моим пощечинам в восточные страны. Мне предлагают найти хороших юристов и посудиться с ним, что он не купил у меня, а все скопировал, еще и бойцов забрал. Не знаю, насколько реально с ним бодаться», — сказал Сардаров.

Однако теперь блогер пошел на попятный. «Я не думаю, что сейчас способен с ним судиться. Мне сейчас надо просто работать и набрать обороты, чтобы переплюнуть все предыдущие достижения, которые были неплохо скопированы. Проекты были «подхвачены и подобраны», начиная от поп-ММА в России, заканчивая пощечинами в Америке. Надо признать я и сам много неверных шагов сделал и получил свой необходимый жизненный опыт», — пояснил он «РБК Спорт».

Травмы, риски и критика Power Slap

Фото: Global Look Press

Турниры по пощечинам неоднократно подвергались критике из-за риска черепно-мозговых травм. Одной из глобальных проблем стали частые фолы — удары часто попадали в ухо, нос или шею. Кроме того, из-за запрета уклоняться риск получения травм увеличивался.

Например, в августе 2019‑го на «Каменных лицах» перелом челюсти со смещением получил 23-летний блогер Герман Ахмедов. После этого участники стали носить капы, однако это не помогло 95-килограммовому Роману Плотникову, которому 220-килограммовый Денис «Большой Папа» Вильданов сломал челюсть первым же ударом.

Атлетическая комиссия штата Невада в октябре 2022 года признала пощечины официальным видом спорта, но перед этим собрала специальное заседание с участием врачей и организаторов турнира. Медики просили предоставить гарантии, что в Power Slap не будет летальных исходов. Руководители лиги заявили, что для минимизации рисков сделают все зависящее от них.

Участвовавший в заседании невролог Нитин Сетхи отметил, что объективных данных о большей опасности при обмене пощечинами, чем от бокса или ММА, пока нет. «Бой пощечинами мало чем отличается от других единоборств или контактных видов спорта — все контактные виды спорта сопряжены с риском сотрясения мозга», — пояснил доктор.

Лига пощечин подверглась критике множества бойцов. Например, экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг назвал диким этот турнир. Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев новинку тоже не одобрил. «Это 100 процентов хуже, чем бои. Хочу быть далеким от этого... Считаю, это занижает мужские качества, когда тебе кто-то бьет по лицу пощечины», — заявил спортсмен на пресс-конференции UFC в феврале 2023 года.

Бывший боец UFC Брендан Шауб считает, что формат Лиги пощечин «отбрасывает» спорт на десять лет назад. «Посмотрел на эту лигу пощечин. Так вот, это самое глупое дерьмо, которое я когда-либо видел. Тот факт, что это связано с UFC, отбрасывает спорт на 10 лет назад. Может, кто-нибудь захочет поспорить, что через год этого не будет?» — категоричен Шауб.

Бывшему чемпиону Bellator и One FC Бену Аскрену, который также выступал в UFC, тоже не нравится Power Slap. «Такое ощущение, что нужно быть садистом, чтобы тебе это понравилось», — пояснил он.

Американский боксер Райан Гарсия счел Power Slap ужасной идеей. «Это нужно прекратить. У нас есть возможность защититься, а у них — нет. Это тупая идея, и это даже не обсуждается», — возмутился Гарсия.

Проект вызвал негативную реакцию не только в спортивных кругах. Конгрессмены Билл Паскарелл-младший и Дон Бейкон, сенаторы от штатов Нью-Джерси и Небраска, в феврале 2023 года написали совместное обращение к телеканалу TBS, в котором обвинили лигу в «пропаганде чудовищного насилия». А нейробиолог и бывший рестлер Крис Новински заявил, что Уайту должно быть стыдно за такую «эксплуатацию» людей.

Уайт в ответ объяснил, что лига работает только с теми атлетами, которые проходят полное медицинское обследование, а во время соревнований и сразу после них медики готовы оказать участникам необходимую помощь. «В этой лиге спортсмены получают за турнир от трех до пяти пощечин. Бойцы в боксе наносят 300 или 400 ударов за поединок. Теперь вы догадываетесь, каков мой ответ на эту критику? Если вам это, черт возьми, не нравится — не смотрите. Никто не просит вас смотреть», — жестко отреагировал промоутер.