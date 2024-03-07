Клуб вратаря сборной России упустил победу в матче с «Байером»
Азербайджанский «Карабах» сыграл дома вничью с немецким «Байером» со счетом 2:2 в первом мачте 1/8 финала Лиги Европы.
В составе хозяев голы забили Ясин Бензия (26-я минута) и Жуниньо (45+2), у гостей — Флорина Вирц (70), Патрик Шик (90+2)
«Карабах» мог нанести «Байеру» первое поражение в сезоне. До этой встречи леверкузенская команда не проигрывала на протяжении 43 игр. При этом ко встрече с «Карабахом» подопечные Хаби Алонсо подошли с шестиматчевой победной серии. В одной из этих игр «Байер» разгромил «Баварию» (3:0). «Байер» является единственным клубом из топ-5 чемпионатов, который не потерпел ни одного поражения в сезоне.
Основным вратарем «Карабаха» является голкипер сборной России Андрей Лунев, который отразил два удара в створ из четырех в матче с «Байером». Лунев является рекордсменом сезона Лиги Европы по числу сейвов. Лунев в 2021-2023 годах выступал за «Байер», проведя три матча.
Следующая игра пройдет в Леверкузене 14 марта.
«Байер» является одним из главных фаворитов турнира. Суперкомпьютер статистической компании Opta оценивает шансы на победу клуба в турнире в 21,7%, больше только у «Ливерпуля» — 29,9%. Тогда как «Карабах» имеет наименьшие шансы — 0,7%.
При этом шансы на выход «Карабаха» в следующий раунд составляли 12%, Байера» — 89%.
«Карабах» впервые пробился в плей-офф Лиги Европы и в первом раунде сенсационно выбил из турнира участника Лиги чемпионов «Брагу».
Результаты других матчей
«Рома» (Италия) — «Брайтон» (Англия) — 4:0.
«Спарта» (Чехия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:5.
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