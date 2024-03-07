«Реал» впервые в сезоне не выиграл в Лиге чемпионов, но вышел в четвертьфинал

«Реал» в день рождения клуба вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Встреча «Реала» против «Лейпцига» завершилась со счетом 1:1. По сумме двух встреч вперед прошел испанский суперклуб

Винисиус Джуниор (Фото: Jan Woitas / Global look press)

Мадридский «Реал» сыграл вничью на своем поле с немецким «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В первом матче испанцы победили со счетом 1:0 и по сумме двух встреч вышли в четвертьфинал еврокубка.

Этот матч стал первым для «Реала» в этой Лиге чемпионов, в которой команда не смогла одержать победу. На групповой стадии испанская команда играла с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» и одержал победу во всех матчах, выйдя из квартета с первого места.

7 марта «Реалу» исполнилось 122 года. Клуб является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (14 раз, единственная команда, выигрывавшая этот турнир — тогда ещё Кубок Европейских чемпионов — пять раз подряд, и единственная команда, выигрывавшая Лигу чемпионов в современном формате три раза подряд).

Жеребьевка следующего этапа турнира пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.