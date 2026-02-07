«Спартак» победил «Далянь» в ОАЭ благодаря голу 18-летнего Массалыги
Московский «Спартак» обыграл китайский «Далянь Инбо» в товарищеском матче в рамках зимних сборов в ОАЭ. Игра на стадионе «Джебель-Али» (Дубай) завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч на 84-й минуте забил 18-летний полузащитник Никита Массалыга.
Ранее, 3 февраля, «Спартак» обыграл в ОАЭ армянский «Пюник» со счетом 2:0.
Впереди у московского клуба еще несколько контрольных матчей: 10 февраля — встреча с «Астаной», 21 февраля — игра против «Ростова» и 23 февраля — матч с «Елимаем».
По итогам 18 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 40 очками. «Далянь Инбо» с 36 после 30 игр занимает 11-е место в турнирной таблице Китайской Суперлиги.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах