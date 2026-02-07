 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Спартак» победил «Далянь» в ОАЭ благодаря голу 18-летнего Массалыги

«Спартак» победил «Далянь» на сборах в ОАЭ благодаря голу 18-летнего Массалыги
Встреча завершилась со счетом 1:0, Никита Массалыга отличился на 84-й минуте
Никита Массалыга
Никита Массалыга (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Московский «Спартак» обыграл китайский «Далянь Инбо» в товарищеском матче в рамках зимних сборов в ОАЭ. Игра на стадионе «Джебель-Али» (Дубай) завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 84-й минуте забил 18-летний полузащитник Никита Массалыга.

Ранее, 3 февраля, «Спартак» обыграл в ОАЭ армянский «Пюник» со счетом 2:0.

Впереди у московского клуба еще несколько контрольных матчей: 10 февраля — встреча с «Астаной», 21 февраля — игра против «Ростова» и 23 февраля — матч с «Елимаем».

По итогам 18 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 40 очками. «Далянь Инбо» с 36 после 30 игр занимает 11-е место в турнирной таблице Китайской Суперлиги.

Екатерина Халимовская
Футбол ФК Спартак Москва
