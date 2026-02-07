«Манчестер Юнайтед» одержал 4-ю победу подряд в АПЛ, обыграв «Тоттенхэм»

Встреча завершилась со счетом 2:0, «Тоттенхэм» с 29-й минуте играл в меньшинстве

ФК «Манчестер Юнайтед» (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

«Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Тоттенхэмом» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голы забили Брайан Мбемо (38-я минута) и Бруно Фернандеш (81).

«Тоттенхэм» с 29-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Кристиана Ромеро за грубый фол.

31-летний Фернандеш сделал 200 результативных действий за МЮ в АПЛ (в 314 матчах). Только Уэйн Руни (295) достигал этой отметки быстрее в составе «Юнайтед», сообщает Opta.

Для «Манчестер Юнайтед» это победа стала четвертой подряд. Ранее команда обыграла «Манчестер Сити» (2:0), «Арсенал» (3:2) и «Фулхэм» (3:2).

МЮ набрав 44 очка и занимает четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм», имеющий в своем активе 29 очков, расположился на 14-м месте.

В 26-м туре МЮ в гостях сыграет с «Вест Хэмом», а «Тоттенхэм» примет «Ньюкасл». Оба матча состоятся 10 февраля.