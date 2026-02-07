 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Непряева упала во время скиатлона на Олимпиаде

Российская лыжница завершила первые 10 км гонки на 20-м месте
Дарья Непряева
Дарья Непряева (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская лыжница Дарья Непряева упала во время скиатлона на дистанции 20 км на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

23-летняя спортсменка допустила падение на третьем круге первой части гонки. При этом много времени она не потеряла и быстро продолжила гонку. Первые 10 км россиянка завершила 20-й.

После 10 км классическим стилем Непряева отстает от лидера на 1 минуту 38,5 секунды. Впереди еще 10 км свободным стилем.

Для российских спортсменов это первый старт на Олимпиаде-2026, которая продлится до 22 февраля.

Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Олимпиада-2026 Дарья Непряева
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
