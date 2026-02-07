«Барселона» объявила о выходе из проекта футбольной Суперлиги

В числе учредителей альтернативного турнира остался лишь один клуб — мадридский «Реал», который ранее подавал многомиллиардный иск к УЕФА

ФК «Барселона» (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о своем выходе из проекта Европейской Суперлиги.

«ФК «Барселона» настоящим объявляет, что сегодня он официально уведомил компанию European Super League Company и участвующие клубы о своем выходе из проекта Суперлиги», — сообщили в клубе.

Это решение делает мадридский «Реал» единственным оставшимся участником проекта.

О создании Суперлиги, образованной 12 европейскими топ-клубами, было объявлено весной 2021 года. Турнир был представлен как альтернатива существующим континентальным соревнованиям. Однако против проекта выступил УЕФА, пригрозив санкциями за участие в этом турнире, и почти все клубы-основатели покинули проект в течение 48 часов.

До сегодняшнего дня формально в нем сохраняли участие лишь «Барселона» и «Реал». Туринский «Ювентус» вышел из проекта в июне 2023 года. Оставшиеся клубы учредили компанию A22 Sports Management и начали судебное противостояние с УЕФА.

В декабре 2024-го организаторы переименовали Суперлигу в Unify League и заявили, что в ней смогут участвовать в том числе клубы из России.

В октябре 2025 года мадридский суд подтвердил, что УЕФА «нарушил правила свободной конкуренции» и «злоупотребил доминирующим положением». «Реал» заявил о намерении взыскать с европейской федерации €4,5 млрд в качестве компенсации за упущенную выгоду и ущерб репутации.