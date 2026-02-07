«Барселона» объявила о выходе из проекта футбольной Суперлиги
Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о своем выходе из проекта Европейской Суперлиги.
«ФК «Барселона» настоящим объявляет, что сегодня он официально уведомил компанию European Super League Company и участвующие клубы о своем выходе из проекта Суперлиги», — сообщили в клубе.
Это решение делает мадридский «Реал» единственным оставшимся участником проекта.
О создании Суперлиги, образованной 12 европейскими топ-клубами, было объявлено весной 2021 года. Турнир был представлен как альтернатива существующим континентальным соревнованиям. Однако против проекта выступил УЕФА, пригрозив санкциями за участие в этом турнире, и почти все клубы-основатели покинули проект в течение 48 часов.
До сегодняшнего дня формально в нем сохраняли участие лишь «Барселона» и «Реал». Туринский «Ювентус» вышел из проекта в июне 2023 года. Оставшиеся клубы учредили компанию A22 Sports Management и начали судебное противостояние с УЕФА.
В декабре 2024-го организаторы переименовали Суперлигу в Unify League и заявили, что в ней смогут участвовать в том числе клубы из России.
В октябре 2025 года мадридский суд подтвердил, что УЕФА «нарушил правила свободной конкуренции» и «злоупотребил доминирующим положением». «Реал» заявил о намерении взыскать с европейской федерации €4,5 млрд в качестве компенсации за упущенную выгоду и ущерб репутации.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах