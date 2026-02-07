 Перейти к основному контенту
Теннис WTA. Абу-Даби. Хард Бейлек С Александрова Е 1 2,95 x 2 1,4 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,19 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,5 2 5,4 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 5,3 x 4,05 2 1,62 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,25 x 5,6 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,85 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,58 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,8 x 4,3 2 1,8 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,1 x 3,5 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Звонарева в 41 год обыграла двух соперниц из топ-100 на «тысячнике» WTA

Звонарева в 41 год обыграла двух соперниц из топ-100 на «тысячнике» WTA в Дохе
Вера Звонарева по пути в основную сетку победила в квалификации китаянку Чжан Шуай (82-ю ракетку мира) и польку Магдалену Френх (60)
Вера Звонарева
Вера Звонарева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в основную сетку турнира категории WTA 1000 в Дохе (Катар).

В финале квалификации 41-летняя россиянка, которая сейчас занимает 584-е место в мировом рейтинге, обыграла польку Магдалену Френх, 60-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 7:6 (7:1). Матч длился 1 час 36 минут.

Ранее в квалификации Звонарева победила еще одну соперницу из топ-100 — китаянку Чжан Шуай (82) со счетом 6:3, 6:3.

Звонарева сыграет в основной сетке турнира WTA в одиночном разряде впервые с ноября 2023 года, когда в китайском Наньчан она дошла до второго круга.

Звонарева — бывшая вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады в Пекине. Всего на ее счету 12 титулов WTA в одиночном разряде, 16 в парах и два в миксте.

Турнир в Дохе завершится 14 февраля. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $4,08 млн. В прошлом году его выиграла американка Аманда Анисимова.

Екатерина Халимовская
Вера Звонарева теннис WTA
