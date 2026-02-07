Звонарева в 41 год обыграла двух соперниц из топ-100 на «тысячнике» WTA
Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в основную сетку турнира категории WTA 1000 в Дохе (Катар).
В финале квалификации 41-летняя россиянка, которая сейчас занимает 584-е место в мировом рейтинге, обыграла польку Магдалену Френх, 60-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 7:6 (7:1). Матч длился 1 час 36 минут.
Ранее в квалификации Звонарева победила еще одну соперницу из топ-100 — китаянку Чжан Шуай (82) со счетом 6:3, 6:3.
Звонарева сыграет в основной сетке турнира WTA в одиночном разряде впервые с ноября 2023 года, когда в китайском Наньчан она дошла до второго круга.
Звонарева — бывшая вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады в Пекине. Всего на ее счету 12 титулов WTA в одиночном разряде, 16 в парах и два в миксте.
Турнир в Дохе завершится 14 февраля. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $4,08 млн. В прошлом году его выиграла американка Аманда Анисимова.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах