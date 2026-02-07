Звонарева в 41 год обыграла двух соперниц из топ-100 на «тысячнике» WTA в Дохе

Вера Звонарева по пути в основную сетку победила в квалификации китаянку Чжан Шуай (82-ю ракетку мира) и польку Магдалену Френх (60)

Вера Звонарева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в основную сетку турнира категории WTA 1000 в Дохе (Катар).

В финале квалификации 41-летняя россиянка, которая сейчас занимает 584-е место в мировом рейтинге, обыграла польку Магдалену Френх, 60-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 7:6 (7:1). Матч длился 1 час 36 минут.

Ранее в квалификации Звонарева победила еще одну соперницу из топ-100 — китаянку Чжан Шуай (82) со счетом 6:3, 6:3.

Звонарева сыграет в основной сетке турнира WTA в одиночном разряде впервые с ноября 2023 года, когда в китайском Наньчан она дошла до второго круга.

Звонарева — бывшая вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады в Пекине. Всего на ее счету 12 титулов WTA в одиночном разряде, 16 в парах и два в миксте.

Турнир в Дохе завершится 14 февраля. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $4,08 млн. В прошлом году его выиграла американка Аманда Анисимова.