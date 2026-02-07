Матч чемпионата Испании перенесли из-за плохого состояния газона
Матч 23-го тура испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Овьедо», который должен был состояться в субботу, 7 февраля, перенесен. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Новая дата проведения матча будет объявлена позднее.
В официальном заявлении лиги указано, что поле на стадионе «Вальекас» в Мадриде «не соответствует необходимым нормам для проведения встречи в безопасных условиях».
«Следует отметить, что на этой неделе «Райо Вальекано» приложил значительные усилия, проведя полную замену газона на поле с целью обеспечения возможности проведения матча по плану. Однако неблагоприятные погодные условия во время работ, а также прогнозируемые дожди в ближайшие часы помешали газону достичь необходимого оптимального состояния», — говорится в сообщении.
Ранее, как сообщало издание Sport, игроки и тренерский штаб «Райо Вальекано» направили жалобу против своего клуба в Ассоциацию испанских футболистов на плохое состояние домашней арены и с требованием «достойных условий труда».
«Райо Вальекано» по итогам 22 туров занимает 18-е место в турнирной таблице с 22 очками, «Овьедо» располагается на последней, 20-й строчке с 16 очками.
