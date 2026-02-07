Le Parisien назвала зарплату Сафонова в ПСЖ

Le Parisien: Сафонов зарабатывает €250 тыс. в месяц в ПСЖ

Российский вратарь с окладом €250 тыс. в месяц оказался одним из самых низкооплачиваемых игроков основного состава

Матвей Сафонов (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Французское издание Le Parisien опубликовало данные о ежемесячных зарплатах футболистов «Пари Сен-Жермен».

Больше всех в команде зарабатывает обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле — около €1,56 млн в месяц до вычета налогов. Далее следуют Маркиньос (€1,13 млн) и Ашраф Хакими (€1,1 млн). Зарплаты Лукаса Эрнандеса, Витиньи и Уоррена Заир-Эмери превышают €950 тыс.

Украинский защитник Илья Забарный с ежемесячным окладом €450 тыс. занимает 12-ю строчку в зарплатной таблице клуба. Российский голкипер Матвей Сафонов получает €250 тыс. в месяц, что является одним из самых низких показателей в основной команде. Для сравнения, его прямой конкурент, француз Люка Шевалье, зарабатывает вдвое больше — около €500 тыс.

ПСЖ в нынешнем сезоне с 48 очками в 20 турах возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.

Сафонов, вернувшийся в строй после перелома руки, 1 февраля отразил пенальти в матче против «Страсбура» (2:1).

Всего в текущем сезоне российский вратарь уже пять раз справлялся с одиннадцатиметровыми ударами, что является лучшим показателем среди голкиперов топ-5 европейских лиг.