 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,85 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,4 2 5,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,8 x 4,3 2 1,8 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,1 x 3,5 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Курамагомедов завоевал титул PFL в полусреднем весе и завершил карьеру

Российский боец остался непобежденным в 14 профессиональных поединках, в титульном бою он победил соотечественника Шамиля Мусаева решением судей
Рамазан Курамагомедов
Рамазан Курамагомедов (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Рамазан Курамагомедов победил соотечественника Шамиля Мусаева и завоевал вакантный титул чемпиона PFL в полусреднем весе. Турнир промоушена проходит в Дубае.

Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Курамагомедову.

При этом после своей победы Курамагомедов объявил о завершении карьеры.

29-летний Курамагомедов в последний раз дрался в июне 2024 года, когда выиграл у Джейсона Джексона судейским решением и стал чемпионом Bellator в полусреднем весе. Теперь на его счету 14 побед в 14 поединках в ММА.

32-летний Мусаев, который в ноябре 2024 года победил Магомеда Умалатова техническим нокаутом в третьем раунде и стал победителем Гран-при полусредневесов PFL, потерпел первое поражение в карьере при 18 победах и одной ничьей.

В главном поединке турнира PFL сразятся чемпион в легком весе россиянин Усман Нурмагомедов и британец Алфи Дэвис.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
единоборства PFL
Материалы по теме
Экс-чемпион промоушена Нурмагомедова проведет бой в UFC в феврале
Спорт
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Фьюри проведет бой с российским боксером
Спорт
Усман Нурмагомедов возглавил первый в истории рейтинг лучших бойцов PFL
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Гладков рассказал, что попал под ракетный обстрел Политика, 23:03
Гуменник решил проблемы с музыкой. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 23:00
Японский сноубордист Кимура завоевал золото в биг-эйре на Олимпиаде Спорт, 22:50
Норвежка Стрём стала олимпийской чемпионкой в прыжках с трамплина Спорт, 22:43
В Бердянске пропало электричество Общество, 22:42
В Милане протестующие против Олимпиады забросали полицию файерами. Видео Общество, 22:38
Курамагомедов завоевал титул PFL в полусреднем весе и завершил карьеру Спорт, 22:32
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Белгород подвергся двум атакам в течение получаса Политика, 22:25
По Брянской области нанесен ракетный удар Политика, 22:07
Вторая ракетка России выиграла турнир WTA в Абу-Даби в парном разряде Спорт, 22:05
Над Белгородской и Брянской областями за шесть часов сбили 10 дронов Политика, 22:02
Гуменник сменил музыку к короткой программе на Олимпиаде после запрета Спорт, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Посол заявил о подготовке населения Европы к конфликту с Россией Политика, 21:41