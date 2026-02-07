Курамагомедов завоевал титул PFL в полусреднем весе и завершил карьеру
Российский боец Рамазан Курамагомедов победил соотечественника Шамиля Мусаева и завоевал вакантный титул чемпиона PFL в полусреднем весе. Турнир промоушена проходит в Дубае.
Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Курамагомедову.
При этом после своей победы Курамагомедов объявил о завершении карьеры.
29-летний Курамагомедов в последний раз дрался в июне 2024 года, когда выиграл у Джейсона Джексона судейским решением и стал чемпионом Bellator в полусреднем весе. Теперь на его счету 14 побед в 14 поединках в ММА.
32-летний Мусаев, который в ноябре 2024 года победил Магомеда Умалатова техническим нокаутом в третьем раунде и стал победителем Гран-при полусредневесов PFL, потерпел первое поражение в карьере при 18 победах и одной ничьей.
В главном поединке турнира PFL сразятся чемпион в легком весе россиянин Усман Нурмагомедов и британец Алфи Дэвис.
