Курамагомедов завоевал титул PFL в полусреднем весе и завершил карьеру

Российский боец остался непобежденным в 14 профессиональных поединках, в титульном бою он победил соотечественника Шамиля Мусаева решением судей

Рамазан Курамагомедов (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Рамазан Курамагомедов победил соотечественника Шамиля Мусаева и завоевал вакантный титул чемпиона PFL в полусреднем весе. Турнир промоушена проходит в Дубае.

Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Курамагомедову.

При этом после своей победы Курамагомедов объявил о завершении карьеры.

29-летний Курамагомедов в последний раз дрался в июне 2024 года, когда выиграл у Джейсона Джексона судейским решением и стал чемпионом Bellator в полусреднем весе. Теперь на его счету 14 побед в 14 поединках в ММА.

32-летний Мусаев, который в ноябре 2024 года победил Магомеда Умалатова техническим нокаутом в третьем раунде и стал победителем Гран-при полусредневесов PFL, потерпел первое поражение в карьере при 18 победах и одной ничьей.

В главном поединке турнира PFL сразятся чемпион в легком весе россиянин Усман Нурмагомедов и британец Алфи Дэвис.