Брат Нурмагомедова «задушил» англичанина в чемпионском бою PFL

Главный бой вечера турнира в Дубае завершился победой Усмана Нурмагомедова над Алфи Дэвисом в третьем раунде

Усман Нурмагомедов (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российский боец Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе, победив англичанина Алфи Дэвиса. Этот бой возглавлял турнир, который прошел на Coca-Cola Arena в Дубае.

Поединок завершился в третьем раунде — Нурмагомедов победил удушающим приемом.

На счету 27-летнего Нурмагомедова 21 победа в ММА, он ни разу не проиграл. Еще один бой Усмана был признан несостоявшимся: в октябре 2023-го он победил американца Брента Примуса, но затем сдал положительную допинг-пробу. Bellator дисквалифицировал Нурмагомедова на полгода, но чемпионский титул россиянин сохранил. Позднее он рассказал, что своевременно не уведомил атлетическую комиссию о препаратах, которые принимал для лечения за несколько месяцев до боя с Примусом.

У 33-летнего Дэвиса 20 побед, шесть поражений и одна ничья, в 2025 году он победил в финале Гран-при PFL россиянина Гаджи Рабаданова.

Усман Нурмагомедов — троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он стал чемпионом Bellator в ноябре 2022 года, победив бразильца Патрики Фрейре решением судей. В октябре 2025 года он победил ирландца Пола Хьюза в бою за титул чемпиона PFL, который стал владельцем Bellator.