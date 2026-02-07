 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,95 x 3,1 2 2,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,4 2 5,4 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,8 x 4,3 2 1,8 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,1 x 3,5 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Брат Нурмагомедова «задушил» англичанина в чемпионском бою PFL

Усман Нурмагомедов «задушил» англичанина Дэвиса и защитил чемпионский титул PFL
Главный бой вечера турнира в Дубае завершился победой Усмана Нурмагомедова над Алфи Дэвисом в третьем раунде
Усман Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российский боец Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе, победив англичанина Алфи Дэвиса. Этот бой возглавлял турнир, который прошел на Coca-Cola Arena в Дубае.

Поединок завершился в третьем раунде — Нурмагомедов победил удушающим приемом.

На счету 27-летнего Нурмагомедова 21 победа в ММА, он ни разу не проиграл. Еще один бой Усмана был признан несостоявшимся: в октябре 2023-го он победил американца Брента Примуса, но затем сдал положительную допинг-пробу. Bellator дисквалифицировал Нурмагомедова на полгода, но чемпионский титул россиянин сохранил. Позднее он рассказал, что своевременно не уведомил атлетическую комиссию о препаратах, которые принимал для лечения за несколько месяцев до боя с Примусом.

У 33-летнего Дэвиса 20 побед, шесть поражений и одна ничья, в 2025 году он победил в финале Гран-при PFL россиянина Гаджи Рабаданова.

Усман Нурмагомедов — троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он стал чемпионом Bellator в ноябре 2022 года, победив бразильца Патрики Фрейре решением судей. В октябре 2025 года он победил ирландца Пола Хьюза в бою за титул чемпиона PFL, который стал владельцем Bellator.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
единоборства Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов фото
Хабиб Нурмагомедов
спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
Материалы по теме
Потерявший сознание на взвешивании боец UFC рассказал о своем состоянии
Спорт
Экс-чемпион промоушена Нурмагомедова проведет бой в UFC в феврале
Спорт
Усман Нурмагомедов возглавил первый в истории рейтинг лучших бойцов PFL
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Москалькова сообщила о случае гибели российских военнопленных Политика, 00:28
Стало известно, кто представит Украину на «Евровидении-2026» Общество, 00:16
На Украине задержали сотрудников ТЦК, до смерти избивших мобилизованного Политика, 07 фев, 23:55
Гуменник решил проблемы с музыкой. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 07 фев, 23:27
Малинин сенсационно проиграл короткую программу на ОИ в командном турнире Спорт, 07 фев, 23:24
Брат Нурмагомедова «задушил» англичанина в чемпионском бою PFL Спорт, 07 фев, 23:11
Два человека погибли при падении Mercedes с эстакады на МКАД Общество, 07 фев, 23:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Гладков рассказал, что уходил в укрытие при ракетном обстреле Политика, 07 фев, 23:03
Японский сноубордист Кимура завоевал золото в биг-эйре на Олимпиаде Спорт, 07 фев, 22:50
Норвежка Стрём стала олимпийской чемпионкой в прыжках с трамплина Спорт, 07 фев, 22:43
В Бердянске пропало электричество Общество, 07 фев, 22:42
В Милане протестующие против Олимпиады забросали полицию файерами. Видео Общество, 07 фев, 22:38
Курамагомедов завоевал титул PFL в полусреднем весе и завершил карьеру Спорт, 07 фев, 22:32
Белгород подвергся двум атакам в течение получаса Политика, 07 фев, 22:25