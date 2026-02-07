Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр
За всю историю зимних Олимпийских игр абсолютным лидером по общему числу наград является Германия, завоевавшая 435 медалей. В Играх представители этой страны принимали участие 16 раз из 24. При подсчете учитывались также медали, завоеванные объединенной германской командой (ОГК), включавшей спортсменов ФРГ, ГДР и Западного Берлина на Играх 1956, 1960 и 1964 годов.
Второе место занимает Норвегия с общим количеством 405 медалей. Страна приняла участие во всех 24 зимних Олимпиадах.
Команды СССР и России замыкают тройку лидеров, приняв участие в зимних Играх 17 раз и завоевав вместе 386 медалей. При подсчете также учитывались результаты команд «Олимпийские спортсмены из России» (OAR) и ROC (Russian Olympic Committee), под которыми выступали российские спортсмены в 2018 и 2022 годах.
США занимают четвертое место с общим результатом 330 медалей на 24 зимних Олимпиадах.
Топ-10 стран по общему количеству медалей на зимних Олимпийских играх
- Германия — 435 медалей (принимала участие 16 раз).
- Норвегия — 405 (24).
- Россия и СССР — 386 (17).
- США — 330 (24).
- Австрия — 250 (24).
- Канада — 225 (24).
- Швеция — 176 (24).
- Финляндия — 175 (24).
- Швейцария — 168 (24).
- Нидерланды — 147 (22).
В общем зачете по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах лидирует Германия с 163 наградами. На второй строчке находится Норвегия, завоевавшая 148 золотых медалей. Третье место занимают Россия и СССР с общим результатом 140 золотых медалей.
Топ-10 стран по общему количеству золотых медалей на зимних Играх
- Германия — 163 золотые медали.
- Норвегия — 148.
- Россия и СССР — 140.
- США — 114.
- Австрия — 71.
- Канада — 77.
- Швеция — 65.
- Финляндия — 45.
- Швейцария — 63.
- Нидерланды — 53.
