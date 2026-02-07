 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр

Россия вошла в топ-3 стран по наибольшему числу медалей на зимних Олимпиадах
Сюжет
Олимпиада-2026
С 6 по 22 февраля пройдут XXV зимние Олимпийские игры в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Какая страна является лидером в медальном зачете за всю историю зимних Олимпиад — в материале «РБК Спорт»
Фото: olympics.com
Фото: olympics.com

За всю историю зимних Олимпийских игр абсолютным лидером по общему числу наград является Германия, завоевавшая 435 медалей. В Играх представители этой страны принимали участие 16 раз из 24. При подсчете учитывались также медали, завоеванные объединенной германской командой (ОГК), включавшей спортсменов ФРГ, ГДР и Западного Берлина на Играх 1956, 1960 и 1964 годов.

Второе место занимает Норвегия с общим количеством 405 медалей. Страна приняла участие во всех 24 зимних Олимпиадах.

Команды СССР и России замыкают тройку лидеров, приняв участие в зимних Играх 17 раз и завоевав вместе 386 медалей. При подсчете также учитывались результаты команд «Олимпийские спортсмены из России» (OAR) и ROC (Russian Olympic Committee), под которыми выступали российские спортсмены в 2018 и 2022 годах.

США занимают четвертое место с общим результатом 330 медалей на 24 зимних Олимпиадах.

Топ-10 стран по общему количеству медалей на зимних Олимпийских играх

  1. Германия — 435 медалей (принимала участие 16 раз).
  2. Норвегия — 405 (24).
  3. Россия и СССР — 386 (17).
  4. США — 330 (24).
  5. Австрия — 250 (24).
  6. Канада — 225 (24).
  7. Швеция — 176 (24).
  8. Финляндия — 175 (24).
  9. Швейцария — 168 (24).
  10. Нидерланды — 147 (22).

В общем зачете по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах лидирует Германия с 163 наградами. На второй строчке находится Норвегия, завоевавшая 148 золотых медалей. Третье место занимают Россия и СССР с общим результатом 140 золотых медалей.

Топ-10 стран по общему количеству золотых медалей на зимних Играх

  1. Германия — 163 золотые медали.
  2. Норвегия — 148.
  3. Россия и СССР — 140.
  4. США — 114.
  5. Австрия — 71.
  6. Канада — 77.
  7. Швеция — 65.
  8. Финляндия — 45.
  9. Швейцария — 63.
  10. Нидерланды — 53.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Полина Мельникова
Олимпиада-2026 Олимпийские игры Норвегия США Канада СССР Россия Германия Австрия Нидерланды Швейцария Швеция медали
