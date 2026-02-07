Россия вошла в топ-3 стран по наибольшему числу медалей на зимних Олимпиадах

Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр

С 6 по 22 февраля пройдут XXV зимние Олимпийские игры в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Какая страна является лидером в медальном зачете за всю историю зимних Олимпиад — в материале «РБК Спорт»

Фото: olympics.com

За всю историю зимних Олимпийских игр абсолютным лидером по общему числу наград является Германия, завоевавшая 435 медалей. В Играх представители этой страны принимали участие 16 раз из 24. При подсчете учитывались также медали, завоеванные объединенной германской командой (ОГК), включавшей спортсменов ФРГ, ГДР и Западного Берлина на Играх 1956, 1960 и 1964 годов.

Второе место занимает Норвегия с общим количеством 405 медалей. Страна приняла участие во всех 24 зимних Олимпиадах.

Команды СССР и России замыкают тройку лидеров, приняв участие в зимних Играх 17 раз и завоевав вместе 386 медалей. При подсчете также учитывались результаты команд «Олимпийские спортсмены из России» (OAR) и ROC (Russian Olympic Committee), под которыми выступали российские спортсмены в 2018 и 2022 годах.

США занимают четвертое место с общим результатом 330 медалей на 24 зимних Олимпиадах.

Топ-10 стран по общему количеству медалей на зимних Олимпийских играх Германия — 435 медалей (принимала участие 16 раз). Норвегия — 405 (24). Россия и СССР — 386 (17). США — 330 (24). Австрия — 250 (24). Канада — 225 (24). Швеция — 176 (24). Финляндия — 175 (24). Швейцария — 168 (24). Нидерланды — 147 (22).

В общем зачете по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах лидирует Германия с 163 наградами. На второй строчке находится Норвегия, завоевавшая 148 золотых медалей. Третье место занимают Россия и СССР с общим результатом 140 золотых медалей.