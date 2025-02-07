Потапова сыграет с белоруской Соснович за выход в финал турнира WTA в Румынии

Россиянка сыграет с белоруской за выход в финал турнира WTA в Румынии

Анастасия Потапова уверенно победила немку Зайдель из второй сотни рейтинга в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке и в следующем матче встретится с Александрой Соснович

Анастасия Потапова (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке (Румыния) с призовым фондом $275 тыс.

В четвертьфинале россиянка, занимающая 32-е место в рейтинге WTA и получившая первый номер посева на турнире, обыграла немку Эллу Зайдель (143-я ракетка мира) со счетом 6:2, 6:3.

Следующей соперницей Потаповой будет белоруска Александра Соснович (128-я), которая выбила с турнира украинскую теннисистку Ангелину Калинину (49-я) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Победительница турнира в Клуж-Напоке получит 250 очков и $36 тыс. призовых.