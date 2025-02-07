Россиянка сыграет с белоруской за выход в финал турнира WTA в Румынии
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке (Румыния) с призовым фондом $275 тыс.
В четвертьфинале россиянка, занимающая 32-е место в рейтинге WTA и получившая первый номер посева на турнире, обыграла немку Эллу Зайдель (143-я ракетка мира) со счетом 6:2, 6:3.
Следующей соперницей Потаповой будет белоруска Александра Соснович (128-я), которая выбила с турнира украинскую теннисистку Ангелину Калинину (49-я) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:3).
Победительница турнира в Клуж-Напоке получит 250 очков и $36 тыс. призовых.
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