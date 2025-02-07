Роман Ротенберг увидел происки «иноагентов» в критике матчей с белорусами

Роман Ротенберг заявил, что «какие-то иноагенты» очерняют товарищеские матчи возглавляемой им команды «Россия 25» со сборной Белоруссии, хотя на них всегда собираются полные стадионы, а «дети радуются»

Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Матчи отстраненных сборных России и Белоруссии необоснованно называют неинтересными, они всегда собирают полные трибуны, заявил«Матч ТВ» первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Обеим командам IIHF продлила отстранение 4 февраля, с 2022 года они в основном играют между собой. При этом вместо национальной сборной в матчах участвует команда «Россия 25» под руководством Ротенберга.

«Находятся какие-то иноагенты, которые постоянно пишут, что матчи сборной России не пользуются интересом, когда мы с белорусами играем. Очерняют нас. Но вы приезжали в Челябинск, где мы проводили матч? Были в Минске? А в Туле? Там всегда полные трибуны!» — сказал Ротенберг.

Он добавил, что «дети радуются», когда играет национальная команда.

Вместо участия в чемпионате мира сборная России после отстранения устраивала серию товарищеских матчей с белорусами в разных городах.