Роман Ротенберг увидел происки «иноагентов» в критике матчей с белорусами
Матчи отстраненных сборных России и Белоруссии необоснованно называют неинтересными, они всегда собирают полные трибуны, заявил«Матч ТВ» первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
Обеим командам IIHF продлила отстранение 4 февраля, с 2022 года они в основном играют между собой. При этом вместо национальной сборной в матчах участвует команда «Россия 25» под руководством Ротенберга.
«Находятся какие-то иноагенты, которые постоянно пишут, что матчи сборной России не пользуются интересом, когда мы с белорусами играем. Очерняют нас. Но вы приезжали в Челябинск, где мы проводили матч? Были в Минске? А в Туле? Там всегда полные трибуны!» — сказал Ротенберг.
Он добавил, что «дети радуются», когда играет национальная команда.
Вместо участия в чемпионате мира сборная России после отстранения устраивала серию товарищеских матчей с белорусами в разных городах.
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