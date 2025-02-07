«Манчестер Сити» внес Родри в заявку на плей-офф Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» опубликовал обновленную заявку на плей-офф Лиги чемпионов, в которую включил травмированного обладателя «Золотого мяча» Родри и трех новичков, сообщается на сайте клуба.
Из новых игроков команды на турнир заявили Омара Мармуша, Нико Гонсалеса и Абдукодира Хусанова.
«Манчестер Сити» занял на общем этапе Лиги чемпионов 22-е место среди 36 команд и сыграет с действующим обладателем трофея мадридским «Реалом» в стыковых матчах за выход в 1/8 финала. Игры пройдут 11 февраля в Манчестере и 19 февраля в Мадриде.
Родри продолжает восстановление от полученной в сентябре травмы колена и не сыграет с «Реалом», пишет ESPN, однако присутствие полузащитника в заявке повышает вероятность его возвращения до окончания сезона.
По правилам УЕФА «Сити» имел право внести три изменения в состав на плей-офф и поэтому оставил четвертого новичка, 19-летнего Витора Рейса, вне заявки.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин