«Манчестер Сити» внес Родри в заявку на плей-офф ЛЧ, но с «Реалом» он не сыграет

«Манчестер Сити» внес Родри в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

Родри не сыграет в стыковых матчах с «Реалом», поскольку продолжает восстановление от травмы колена. Из четырех новичков в заявку не попал только бразилец Рейс

Родри (в центре) (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

«Манчестер Сити» опубликовал обновленную заявку на плей-офф Лиги чемпионов, в которую включил травмированного обладателя «Золотого мяча» Родри и трех новичков, сообщается на сайте клуба.

Из новых игроков команды на турнир заявили Омара Мармуша, Нико Гонсалеса и Абдукодира Хусанова.

«Манчестер Сити» занял на общем этапе Лиги чемпионов 22-е место среди 36 команд и сыграет с действующим обладателем трофея мадридским «Реалом» в стыковых матчах за выход в 1/8 финала. Игры пройдут 11 февраля в Манчестере и 19 февраля в Мадриде.

Родри продолжает восстановление от полученной в сентябре травмы колена и не сыграет с «Реалом», пишет ESPN, однако присутствие полузащитника в заявке повышает вероятность его возвращения до окончания сезона.

По правилам УЕФА «Сити» имел право внести три изменения в состав на плей-офф и поэтому оставил четвертого новичка, 19-летнего Витора Рейса, вне заявки.