 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Манчестер Сити» внес Родри в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» внес Родри в заявку на плей-офф ЛЧ, но с «Реалом» он не сыграет
Родри не сыграет в стыковых матчах с «Реалом», поскольку продолжает восстановление от травмы колена. Из четырех новичков в заявку не попал только бразилец Рейс
Родри (в центре)
Родри (в центре) (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

«Манчестер Сити» опубликовал обновленную заявку на плей-офф Лиги чемпионов, в которую включил травмированного обладателя «Золотого мяча» Родри и трех новичков, сообщается на сайте клуба.

Из новых игроков команды на турнир заявили Омара Мармуша, Нико Гонсалеса и Абдукодира Хусанова.

«Манчестер Сити» занял на общем этапе Лиги чемпионов 22-е место среди 36 команд и сыграет с действующим обладателем трофея мадридским «Реалом» в стыковых матчах за выход в 1/8 финала. Игры пройдут 11 февраля в Манчестере и 19 февраля в Мадриде.

Родри продолжает восстановление от полученной в сентябре травмы колена и не сыграет с «Реалом», пишет ESPN, однако присутствие полузащитника в заявке повышает вероятность его возвращения до окончания сезона.

По правилам УЕФА «Сити» имел право внести три изменения в состав на плей-офф и поэтому оставил четвертого новичка, 19-летнего Витора Рейса, вне заявки.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Манчестер Сити Родри Абдукодир Хусанов Реал Мадрид Лига Чемпионов
Материалы по теме
Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»
Спорт
«Арсенал» одержал крупнейшую победу над «Манчестер Сити» за 22 года
Спорт
«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в плей-офф ЛЧ четвертый раз подряд
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 17:52
В здании МРЭО ГИБДД в Ростове-на-Дону прошли обыскиПолитика, 20:41
Экс-губернатор Новгородской области перейдет в МинтрансПолитика, 20:35
Путин отправил в отставку губернатора Новгородской области НикитинаПолитика, 20:32
В НАТО обсудили войска в Гренландии на случай «американского вторжения»Политика, 20:29
Тренер «Спартака» заявил о вероятном срыве перехода игрока сборной СербииСпорт, 20:21
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 20:15
Ученица Плющенко опередила фигуристку Тутберидзе на первенстве РоссииСпорт, 20:10
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Археологи обнаружили в Бордо девять погребенных 1300 лет назад саркофаговОбщество, 20:07
Илон Маск заявил о своей любви к Дональду ТрампуПолитика, 19:58
Путин уволил губернатора Новгородской области⁠Политика, 19:48
В Петербург привезли сбежавшего из Финляндии подростка-россиянинаОбщество, 19:47
Российский ВВП впервые превысил ₽200 трлнЭкономика, 19:43
Против российских военных пытались устроить диверсию с помощью FPV-очковПолитика, 19:41
Во Франции пересмотрят условия аккредитации российских журналистовПолитика, 19:36