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Тренер «Вашингтона» назвал игру Овечкина невероятной

Тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери назвал игру Овечкина невероятной
Спенсер Карбери назвал невероятным тот факт, что Овечкин продолжает «штамповать голы» на столь высоком уровне в 39 лет
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Игра 39-летнего Александра Овечкина в нынешнем сезоне придает уверенности игрокам и тренерам клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Об этом заявил главный тренер команды Спенсер Карбери, которого цитирует пресс-служба НХЛ.

«Ко всему привыкаешь, но после игр все равно говоришь себе: просто невероятно, что он продолжает штамповать голы на столь высоком уровне в таком возрасте. Это придает нашей команде уверенности, когда мы смотрим за тем, что он делает», — отметил тренер.

Овечкин в матче с «Филадельфией» (4:3) продлил голевую серию до четырех игр. Эта шайба стала 26-й в сезоне. Он находится в 15 шайбах от повторения рекорда за карьеру в истории НХЛ, который удерживает Уэйн Гретцки: 894 шайбы.

В ночь на пятницу по московскому времени «Вашингтон» на выезде обыграл «Филадельфия Флайерз» со счетом 4:3. Овечкин забросил шайбу, отличившись в четвертом матче подряд.

«Вашингтон» укрепил лидерство в Восточной конференции благодаря победе и вышел на первое место в общей таблице НХЛ. На счету команды 79 очков, она опережает на 10 очков ближайшего преследователя в Восточной конференции «Флорида Пантерз». При этом до сезона эксперты даже не рассматривали команду в качестве претендента на попадание в плей-офф, где играют по восемь лучших команд каждой из конференций.

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Александр Овечкин рекорд НХЛ Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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