«Вегас» не позволил «Эдмонтону» повторить 31-летний рекорд НХЛ
«Вегас Голден Найтс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев голы на свой счет записали Николя Руа (19-я минута), Чандлер Стивенсон (42) и Вильям Карлссон (60), у «Эдмонтона» шайбу забросил Коннор Макдэвид (5). Форвард «Вегаса» Иван Барбашев не отметился результативными действиями.
«Эдмонтон» не смог одержать 17-ю победу подряд и повторить рекорд «Питтсбург Пингвинз» (сезон 1992/93). Ранее 16 побед подряд также одерживал «Коламбус Блю Джекетс» (2016/17).
«Эдмонтон» не проигрывал с 20 декабря. Благодаря 16-матчевой победной серии клуб, который в первых 12 играх сезона одержал только две победы, закрепился в зоне плей-офф. «Эдмонтон» с 59 очками занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, «Вегас» (66 очков) идет вторым.
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