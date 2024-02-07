 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Вегас» не позволил «Эдмонтону» повторить 31-летний рекорд НХЛ

«Вегас Голден Найтс» не дал «Эдмонтон Ойлерс» повторить 31-летний рекорд НХЛ
«Эдмонтон» не смог одержать 17-ю победу подряд и повторить рекорд «Питтсбург Пингвинз», который был установлен еще в сезоне 1992/93
Хоккеисты &laquo;Вегаса&raquo; и &laquo;Эдмонтона&raquo;
Хоккеисты «Вегаса» и «Эдмонтона» (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев голы на свой счет записали Николя Руа (19-я минута), Чандлер Стивенсон (42) и Вильям Карлссон (60), у «Эдмонтона» шайбу забросил Коннор Макдэвид (5). Форвард «Вегаса» Иван Барбашев не отметился результативными действиями.

«Эдмонтон» не смог одержать 17-ю победу подряд и повторить рекорд «Питтсбург Пингвинз» (сезон 1992/93). Ранее 16 побед подряд также одерживал «Коламбус Блю Джекетс» (2016/17).

«Эдмонтон» не проигрывал с 20 декабря. Благодаря 16-матчевой победной серии клуб, который в первых 12 играх сезона одержал только две победы, закрепился в зоне плей-офф. «Эдмонтон» с 59 очками занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, «Вегас» (66 очков) идет вторым.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Эксклюзив: Сколько Wildberries выплатил продавцам после пожара на складе

Как выглядит выкатившийся за пределы взлетной полосы Superjet. Видео

Арестовича объявили в международный розыск. По каким статьям его обвиняют

В России начался дивидендный сезон — 2024. Календарь выплат

Названы цены на Apple Vision Pro для россиян

Стало известно, чем закончилось дело прилетевшего в США без документов россиянина

Косатки оказались зажаты льдинами. Видео

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
НХЛ Эдмонтон Ойлерз Вегас Голден Найтс
Материалы по теме
Россиянин забросил шайбу в дебютном матче НХЛ после перехода
Спорт
Овечкин высказался о своей низкой результативности в нынешнем сезоне НХЛ
Спорт
Панарин вышел на четвертое место в гонке бомбардиров НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 97,44 (-0,78) Инвестиции, 06 фев, 16:39 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 90,68 (-0,56) Инвестиции, 06 фев, 16:39
Китай уже строит «промышленный интеллект». Рассказывает CTO гиганта Baidu Pro, 13:02
Генерал уволился из ФТС после скандального задержания Политика, 12:58
В РФС заявили, что УЕФА сам не хочет отпускать Россию Спорт, 12:54
WSJ назвала дату выхода интервью Путина американскому журналисту Карлсону Общество, 12:50
ФСБ задержала волгоградца за призывы к насилию над россиянами Политика, 12:41
Carlsberg Group оценила потери от передачи «Балтики» Росимуществу Бизнес, 12:36
ПСБ запустил всероссийский конкурс «Верим в настоящее» Пресс-релиз, 12:35
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Синоптик предсказал повторение рекорда в Москве по высоте сугробов Общество, 12:28
Два простых способа проверить, стоит ли вести бизнес с новым партнером Pro, 12:27
Прокуратура Швеции закрыла расследование диверсий на «Северных потоках» Политика, 12:19
Две процедуры за визит: возможности и ограничения аппаратной косметологии РБК и Вирсавия, 12:19
Экс-следователя по особо важным делам приговорили к 9,5 годам колонии Общество, 12:19
Умерла сыгравшая в «Мухтаре» актриса Елена Сафронова Общество, 12:16
В Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову Политика, 12:12