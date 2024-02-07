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Россиянин забросил шайбу в дебютном матче НХЛ после перехода

Россиянин Кузьменко забросил шайбу в дебютном матче НХЛ после перехода
На счету Андрея Кузьменко 21 очко (8+13) в 43 играх
Андрей Кузьменко&nbsp;(слева) борется за шайбу с соперником
Андрей Кузьменко (слева) борется за шайбу с соперником (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Бостон Брюинз» проиграл «Калгари Флэймз» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У хозяев шайба на счету Павела Захи (45-я минута), у гостей отличились Андрей Кузьменко (5-я минута), Коннор Зари (14), Джонатан Юбердо (47) и Ноа Ханифин (50).

Кузьменко провел первую игру за «Калгари» после перехода из «Ванкувер Кэнакс».

Кузьменко дебютировал в НХЛ в сезоне-2022/23, став одним из ведущих игроков «Ванкувера». В дебютном сезоне он записал на свой счет 74 очка (39 голов и 35 передач) в 81 матче. Он стал вторым по передачам среди новичков в истории «Ванкувера».

Канадский клуб уже после первых трех месяцев решил подписать двухлетний контракт с российским форвардом на общую сумму $11 млн. Однако в нынешнем чемпионате результативность россиянина спала. На его счету 21 очко (8+13) в 43 матчах. Несколько игр Кузьменко пропустил по решению тренерского штаба.

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