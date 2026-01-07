Дубль Голдобина помог СКА обыграть «Ладу» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:4 в овертайме. Форвард Николай Голдобин набрал 4 очка (2 гола + 2 передачи)

Николай Голдобин (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Петербургский СКА со счетом 5:4 в овертайме одержал победу над тольяттинской «Ладой» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей заброшенными шайбами отметились Рокко Гримальди (16-я и 27-я минуты), Николай Голдобин (40, 62) и Егор Савиков (56). В составе проигравших голы забили Андрей Алтыбармакян (8), Томаш Юрчо (50), Андрей Чивилев (57) и Иван Савчик (58).

Также Голдобин отдал две результативные передачи, тем самым достигнув отметки 300 очков (128+172) в КХЛ.

Тольяттинский коллектив проиграл седьмой матч подряд. В последний раз «Лада» побеждала 19 декабря, обыграв «Шанхай Дрэгонс» (4:2).

СКА располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 40 играх. «Лада» находится на последнем, 11-м месте, с 27 очками после 43 матчей.

В следующем матче СКА 10 января на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом». Днем ранее «Лада» сыграет против «Сочи».