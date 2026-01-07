 Перейти к основному контенту
Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Барселона Атлетик Бильбао 1 1,5 x 4,7 2 6,3 Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Атлетико Реал 1 2,9 x 3,5 2 2,35 Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,7 x 3,85 2 4,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,55 x 4,3 2 5,7 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,5 x 3,55 2 1,62 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 6,3 x 3,5 2 1,65 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Победитель «Дакара» 2025 года сошел с дистанции

Победитель «Дакара-2025» Аль-Раджи сошел с дистанции на четвертом этапе марафона
Аль-Раджи вместе со штурманом Тимо Готтшальком приняли решение сойти с дистанции из-за технических проблем
Фото: Dan Istitene / Getty Images
Фото: Dan Istitene / Getty Images

Победитель ралли-марафона «Дакара» 2025 года саудовский гонщик Язид Аль-Раджи досрочно сошел с дистанции на 234-м километре четвертого этапа.

Аль-Раджи вместе со штурманом Тимо Готтшальком выступает на автомобиле Toyota в составе команды Overdrive Racing. Перед стартом этапа они занимали 19-е место в генеральной классификации. Они приняли решение сойти с дистанции из-за технических проблем.

Четырехкратный чемпион «Дакара» вернулся в ралли после ампутации ноги
Спорт
Матье Бомель

Протяженность спецучастка на четвертом этапе, который стартовал 7 января, составляет 452 километра. Аль-Раджи лишился шансов на защиту титула.

44-летний Аль-Раджи в 2025 году стал победителем «Дакара» в зачете внедорожников. Также гонщик является двукратным победителем Кубка мира по бахам (2021, 2022), проходящего под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA).

Теги
Дакар ралли «Дакар»
