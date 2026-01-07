Умер двукратный олимпийский чемпион по гандболу Евтушенко

Анатолий Евтушенко умер в возрасте 91 года. Причины смерти не уточняются

Анатолий Евтушенко (Фото: Федерация гандбола России)

Двукратный олимпийский чемпион в качестве тренера сборной СССР по гандболу Анатолий Евтушенко скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Причины смерти не уточняются.

«Во вторник, 6 января, на 92-м году жизни не стало легенды мирового гандбола, заслуженного тренера СССР Анатолия Евтушенко. Федерация гандбола России выражает глубокие соболезнования близким Анатолия Николаевича Евтушенко», — говорится в сообщении.

Под руководством Евтушенко МАИ шесть раз выигрывала чемпионат страны и побеждала в Кубке европейских чемпионов. Также Евтушенко возглавлял студенческую национальную команду СССР, а затем и взрослую сборную.

Сборная СССР под руководством Евтушенко выиграла Олимпиаду в 1976 и 1988 годах, а также завоевала серебро на Играх 1980 года. Команда вместе с тренером становилась чемпионом мира (1982) и дважды завоевывала серебряные медали турнира (1978, 1990).

Позднее тренер возглавлял сборную Кувейта, вместе с которой выиграл золото чемпионата Азии. Также работал в немецком «Мильберстхофене», став серебряным призером чемпионата Германии. Кроме того, возглавлял женскую сборную Австрии и австрийский клуб «Хипо».