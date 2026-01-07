Российский нападающий набрал четыре очка в матче НХЛ

Российский нападающий «Каролины» Свечников набрал четыре очка в матче НХЛ

Андрей Свечников (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Даллас Старз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал четыре результативные передачи. Форвард во второй раз в карьере набрал четыре очка в одном матче: 6 декабря 2024 года он забросил одну шайбу и отдал три передачи в матче против «Колорадо» (5:3).

В текущем сезоне 25-летний Свечников набрал 35 очков, забросив 12 шайб и сделав 23 передачи.

«Каролина» набрала 55 очков в 43 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Даллас» с 58 очками в 43 играх расположился на втором месте в Центральном дивизионе.

«Каролина» в следующем матче 9 января сыграет в домашней встрече с «Анахайм». А «Даллас» днем ранее на выезде встретится с «Вашингтоном».