Российский хоккеист сменил клуб НХЛ после демарша
Российский защитник Егор Замула, находящийся в статусе свободного агента, подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбус». Об этом сообщило агентство Gold Star Hockey, представляющее интересы игрока, в своем телеграм-канале.
Контракт подписан на один год.
31 декабря Замула был обменян из «Филадельфии» в «Питтсбург», вскоре хоккеиста отстранили за неявку в расположение фарм-клуба. 5 января россиянин был выставлен на драфт отказов с целью расторжения соглашения, после чего Замула стал свободным агентом.
Как сообщил агент игрока Дэн Мильштейн журналистам, контракт на сезон 2025/26 предусматривает зарплату в размере $1 млн, при этом фактические чистые потери составят порядка $100 тыс. из-за уже полученных выплат и налоговой нагрузки.
«Егор сознательно пошел на этот шаг, понимая все финансовые последствия, чтобы сохранить шанс продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге», — отметил агент хоккеиста.
Поиски нового клуба НХЛ стартовали еще в декабре. При этом Замула не рассматривал возможность выступления за «Питтсбург» в фарм-клубе или в другом статусе, отличном от основного состава.
25-летний Замула дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в 2021 году за «Филадельфию». В текущем сезоне защитник отметился результативной передачей, сыграв в 13 матчах.
В расположении «Коламбуса» находятся такие российские игроки, как нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, защитник Иван Проворов и вратарь Иван Федотов.
