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Капризов вошел в первую символическую сборную «Миннесоты» в XXI веке

Россиянин Капризов вошел в первую символическую сборную «Миннесоты» в XXI веке
Российский форвард вошел в первую символическую команду «Миннесоты» за последние 25 лет вместе с голкипером Никласом Бэкстремом, защитниками Юнасом Бродином и Джаредом Сперджоном и нападающими Марианом Габориком и Микко Койву
Кирилл Капризов
Кирилл Капризов (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

Российский форвард Кирилл Капризов попал в символическую сборную «Миннесоты Уайлд» в период с 2000 по 2025 год, об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов вошел в первую символическую команду вместе с голкипером Никласом Бэкстремом, защитниками Юнасом Бродином и Джаредом Сперджоном и нападающими Марианом Габориком и Микко Койву.

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Кирилл Капризов

Во вторую символическую команду вошел вратарь Деван Дубник, защитники Ник Шульц и Райан Сутер, форварды Эндрю Брюнетт, Юэль Эрикссон Эк и Зак Паризе.

27-летний Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ 2015 года под общим 135-м номером. Он дебютировал в лиге в январе 2021 года, по итогам сезона стал обладателем награды «Колдер Трофи» (вручается лучшему новичку).

Всего на счету Капризова в НХЛ 380 в 312 матчах за «Миннесоту». Он забросил 183 шайб и сделал 197 передач. Форвард является рекордсменом «Миннесоты» по голам за один сезон (47), он стал первым игроком команды, который за один регулярный чемпионат смог преодолеть отметку в 100 очков (108).

В нынешнем сезоне россиянин набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах. Он является лидером команды по количеству очков.

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Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Миннесота Уайлд Кирилл Капризов
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