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Траньков перенес двустороннюю пневмонию

Двукратный олимпийский чемпион Траньков перенес двустороннюю пневмонию
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал, что он и его семья боролись с вирусом, но сейчас он в порядке. Максим Траньков отметил, из-за болезни что ему пришлось прервать выступление в Сочи
Максим Траньков
Максим Траньков (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков опубликовал в своем Telegram‑канале фотографию медицинского заключения с диагнозом «двусторонняя полисегментарная интерстициальная пневмония».

«На этом, я думаю, можно поставить точку. Заболели дружно всей семьей, диагнозы немного разные, вирус дал осложнения, кому-то «повезло» больше, кому-то меньше. Но беспокоиться уже не нужно», — написал Траньков.

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Он отметил, что из-за болезни ему пришлось прервать выступление в Сочи. «Также сегодня в Краснодаре должен был быть «Руслан и Людмила», но нас с Татьяной (Татьяна Волосожар — жена Транькова, двукратная олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию), к сожалению, не будет, потому что детки немного болеют. Все равно кататься пока мне нельзя. Нас заменят Наоми Ланг с Сашей Энбертом. <...>. Здоровье на данном этапе важнее. Уверен, что все будет хорошо», — сказал в видеосообщении Траньков.

41-летний Траньков в паре с Татьяной Волосожар завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Сочи, золото и два серебра на чемпионатах мира, четыре золота на чемпионатах Европы.

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фигурное катание Максим Траньков
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