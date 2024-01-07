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«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка Англии

«Ливерпуль» победил «Арсенал» в 1/32 финала Кубка Англии
Встреча завершилась со счетом 2:0. На 80-й минуте защитник Якуб Кивёр срезал мяч в собственные ворота, а уже в компенсированное время Луис Диас забил второй мяч
Игроки &laquo;Ливерпуля&raquo;
Игроки «Ливерпуля» (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Футболист «Ливерпуля» в гостях обыграли лондонский «Арсенал» со счетом 2:0 в 1/32 финала Кубка Англии.

На 80-й минуте автоголом отметился польский защитник «Арсенала» Якуб Кивёр, а в компенсированное ко второму тайму время отличился Луис Диас (90+5).

Игроки «Арсенала» вышли на эту встречу в полностью белой форме, поддержав акцию в Англии против насилия среди молодежи и преступлений с использованием ножей.

В последних семи матчах во всех турнирах у «Арсенала» лишь одна победа.

«Ливерпуль» после 20 туров лидирует в Английской премьер-лиги (45 очков), «Арсенал» расположился на четвертой строчке (40).

В другом матче 1/32 финала «Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» со счетом 5:0. Первую встречу после травмы провел бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне, не игравший с начала сезона. Он вышел на замену во втором тайме и отметился голевой передачей.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Ливерпуль Арсенал Лондон
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