«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка Англии

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 80-й минуте защитник Якуб Кивёр срезал мяч в собственные ворота, а уже в компенсированное время Луис Диас забил второй мяч

Игроки «Ливерпуля» (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Футболист «Ливерпуля» в гостях обыграли лондонский «Арсенал» со счетом 2:0 в 1/32 финала Кубка Англии.

На 80-й минуте автоголом отметился польский защитник «Арсенала» Якуб Кивёр, а в компенсированное ко второму тайму время отличился Луис Диас (90+5).

Игроки «Арсенала» вышли на эту встречу в полностью белой форме, поддержав акцию в Англии против насилия среди молодежи и преступлений с использованием ножей.

В последних семи матчах во всех турнирах у «Арсенала» лишь одна победа.

«Ливерпуль» после 20 туров лидирует в Английской премьер-лиги (45 очков), «Арсенал» расположился на четвертой строчке (40).

В другом матче 1/32 финала «Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» со счетом 5:0. Первую встречу после травмы провел бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне, не игравший с начала сезона. Он вышел на замену во втором тайме и отметился голевой передачей.