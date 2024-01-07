Гол Кузяева вывел «Гавр» в 1/16 финала Кубка Франции

В 1/32 финала «Гавр» обыграл «Кан» из второго дивизиона со счетом 2:1. Полузащитник сборной России забил свой третий гол за французский клуб

Далер Кузяев (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Футболисты «Гавра» дома обыграли «Кан» в матче 1/32 финала Кубка Франции.

В составе победителей голы забили Антуан Жужу (16-я минута) и российский полузащитник Далер Кузяев (43). У проигравших отличился Годсон Кереме (26).

«Кан» выступает во втором дивизионе чемпионата Франции, «Гавр» — в элитном. После 17 туров в нынешнем сезоне «Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 19 очков. Лидирует ПСЖ (40).

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля прошлого года, контракт рассчитан на два сезона. В 18 матчах за новый клуб россиянин забил три гола.

30-летний Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита».