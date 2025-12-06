СКА сравнял счет на предпоследней минуте и победил «Амур» в овертайме в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Бреннан Менелл

Фото: телеграм-канал ХК СКА

Петербургский СКА обыграл хабаровский «Амур» со счетом 2:1 в овертайме в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (59-я минута) и Бреннан Менелл (65). У проигравших отличился Ярослав Лихачев (22).

«Амур» потерпел шестое подряд поражение, у СКА шесть побед в семи последних встречах.

СКА набрал 38 очков в 32 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» с 30 очками в 34 встречах расположился на восьмой строчке на Востоке.

В следующем матче, 7 декабря, СКА снова сыграет с «Амуром». Эта встреча была перенесена из Санкт-Петербурга в Хабаровск из-за занятости домашней арены СКА.

В параллельном матче ярославский «Локомотив» в гостях обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:1.