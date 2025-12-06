 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Лыжники Ардашев и Фалеева выиграли спринты на этапе Кубка России в Тюмени

В тройку призеров в мужском спринте классическим стилем также вошли Александр Терентьев и Савелий Коростелев, в женском — Алена Баранова и Екатерина Евтягина
Сергей Ардашев
Сергей Ардашев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Сергей Ардашев стал победителем личного спринта классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.

В финальном забеге Ардашев показал результат 3 минуты 28,18 секунды.

Второе место занял Александр Терентьев (отставание 0,6 секунды), третьим стал Савелий Коростелев (+0,84).

Гонка прошла без трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Лыжник был отстранен до восстановления Александра Бакурова, которому он нанес травму после спринта на первом этапе Кубка России, толкнув на бортик после финиша.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил «Матч ТВ», что Бакуров и Большунов заявлены на масс‑старт, который продет 7 декабря.

В женском спринте победу одержала Анастасия Фалеева (4.04,14), опередившая Алену Баранову (+0,96) и Екатерину Евтягину (+1,12).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко
лыжи Александр Большунов
